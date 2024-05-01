主計總處29日公布家庭財富分配統計，2021年底（110年）前20％家庭的家庭資產淨值（財富）高達5,133萬元，後20％的家庭財富僅77萬元，前、後20％的家庭貧富差距達66.9倍。對此，前立委沈富雄30日就表示，「我住的房子他現在的課稅估值只有120萬，但我家起碼市價5000萬至6000萬，這是房屋稅課稅1.2％，我今年繳的稅是14000元，我每次看到這種稅單我眼淚就掉下來，我們貧富差距就是這樣來的」，引發討論。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中表示，「他們說是因負債而貧窮，這比不食肉糜的晉惠帝還糟糕，是因為貧窮才借債，不是因為借債才貧窮，這顛倒過來了」，沈富雄直言，「而且窮人借債是為了把日子撐下去，有錢人借債是為了錢滾錢更加有錢，這最簡單的道理都不懂，還敢講這種話？」

講到貧富不均，沈富雄也拿出自家房屋稅的稅單，「這是我最近收到的稅單，我住的房子他現在的課稅估值只有120萬，但我家起碼市價5000萬至6000萬，這是房屋稅課稅1.2％，我今年繳的稅是14000元，我每次看到這種稅單我眼淚就掉下來，不知所云，怎麼這麼少？我們貧富差距就是這樣來的」。

沈富雄更說，「再來是股票，我買輝達成本1股400美金，現在1股900美金，1股賺500美金，但我繳稅是0，因為台灣的證所稅是0，這才是關鍵所在」，沈富雄最後更說，「造成今天貧富不均的人不敢針對問題，這樣公平嗎？該收的稅的稅收了，台灣進步非同小可」。