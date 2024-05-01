受到各界矚目的中國海軍福建艦航母終於迎來首次海上測試。據上海海事部門發佈最新航行警告，從5月1日到5月9日設立禁航區進行軍事活動，禁止無關船舶駛入上述水域。這段期間福建艦將駛出長江口進入東海海域啟動海試，距離正式服役再邁進一大步。對此，前海軍艦長呂禮詩30日就表示，「山東艦我們可以發現他的相位陣列雷達，是45度角，但福建艦已經有改變了，他往後移了5度，也就是變成50度，現在福建艦這邊科技樹，已經完整的建立起來了」，引發討問。

呂禮詩30日在中天節目《頭條開講》中表示，「山東艦我們可以發現他的相位陣列雷達，其實都是在船的正橫以及垂直部分，是45度角，但福建艦已經有改變了，他往後移了5度，也就是變成50度」，呂禮詩提及，「也就是解放軍其實不是造出第一艘之後，第二艘就跟著長一樣，因為未來的不論是無人機、攻船飛彈，都是由舷側來的，都是由正橫兩側來的，因為他的截面積最大」。

呂禮詩最後更說，「這就是解放軍開出的一個科技樹，他們從052C開始一直到052D，遼寧艦其實是前後左右，不是四面的，一直到了山東艦、到055，現在福建艦這邊科技樹，已經完整的建立起來了」。