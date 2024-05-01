台南市正副議長賄選案10名被告一審全被判無罪，引發輿論譁然。民眾黨立委張啟楷細數起訴書關於監聽部分的內容，質疑操盤手郭再欽跟議長邱莉莉的對話，連錢都講到了，還能被推翻，那以後檢調還監聽幹什麼？好不容易力暘光電跟88槍案好像辦出一點曙光，邱莉莉案的判決結果馬上讓人心冷掉。這個挑戰人民的底線，對藍委謝龍介挑戰2026台南市長有力。此案還有2個變數，一是檢方上訴，二是正國會陳亭妃的反撲。

「檢察官起訴的時候，他是連監聽都有耶，而且監聽的內容是非常詳細的！」張啟楷30日在《大新聞大爆卦》節目質疑，結果你現在完全不採用，變成閒聊？那以後檢調都不要再監聽了，因為所有東西都會被推翻？那你去監聽幹什麼？

張啟楷指出，那個監聽內容詳細到什麼程度？2020年9月27日，操盤的郭再欽打電話給邱莉莉怎麼說？他說「妳不要再管了，我來處理就好」，邱莉莉說「我的『傢私』、厝（財產、家產）幾億都賣掉了啦！我就是要去處理」，郭再欽說「我這邊要花差不多幾億！」

「那個對話不是很清楚嗎？那個錢，都已經有了！」張啟楷強調，後來起訴書還講到什麼？包括邱莉莉跟林志展密謀，一票是一千萬，還有恐嚇的，還去比那個「七」去恐嚇那個議員、恐嚇要開槍，還有人被押上車，這都是指證歷歷的東西。

張啟楷提到，上禮拜五光電案，那個不法利益有多少？91億！「很嚇人，我們那時候看到都鼓掌耶！」力暘這個光電案，開了88槍，終於可能有點曙光了？「齁，現在看到邱莉莉這個案子，整顆心都冷去了！台灣到底還有沒有公理啊？」這已經不是觀感問題，是最基本的常識。

「挑戰人民的底線了！你說人民會不會生氣？」張啟楷直言，「老實說這個案子這樣判，對謝龍介去把台南攻下來，是有利的啦！」現在有兩個變數，看南檢有沒有趕快要再提上訴。第二個可能是破口，邱莉莉是賴清德、新潮流的，那邊一直有一個很強烈跟他對立的勢力，正國會。「陳亭妃？有沒有釋放一些消息出來？我們等著看！」