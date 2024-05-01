長輩雙標最嚴重？有人妻在網上抱怨，她懷第2胎一個月後自然流產，婆婆便說「這就跟女人來月經一樣」，隨便吃個便當就好，不必特別調養身體，並要她趕緊休養好做家事，甚至，還趁機在她傷口撒鹽「怎麼沒顧好孩子」，沒想到，當大姑未婚懷孕，但因為子宮長壞東西，必須人工引流，而婆婆竟要求全家保密，顧慮大姑心情，讓她心裡非常不平衡。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她提到第二胎懷孕一個月自然流產，而婆婆卻跟她說「這就跟女人來月經一樣，隨便買個便當回家吃吃就好，不必吃補調養身體」，她便在家休養3天，但婆婆卻在意她什麼時候要做家事，甚至，趁她心情低落時，指責沒顧好腹中孩子，在傷口上撒鹽。

如今，人妻看到報應降臨大姑身上，此時婆婆卻要全家顧慮大姑的心情，也要求保密絕口不提，讓她心裡非常不平衡，也抱怨，當初她未婚懷孕時，被大姑講的很難聽，而大姑也因為未婚懷孕5個月，因子宮長一顆壞東西，必須人工流產，讓她笑喊「老天有眼，雙重標準的X人得到報應了」。

貼文在網上曝光，網友紛紛留言表示，「現世報」、「長輩雙標最嚴重」、「很正常，女兒跟媳婦差異很大」、「妳快點叫她買個便當吃就好了」、「我知道妳的委屈，但不要為這種人造自已的口業。口業罪很重的」、「婆姑真的是報應」、「還來月經一樣隨便吃吃勒，去跟他女兒講啊，跟月經一樣，隨便吃吃就好」、「惡人自有天收呀」。