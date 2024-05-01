根據國防部28日公布的共機動態，27日共有12架次共機逾越海峽中線，距基隆最近僅37浬，這是國防部公布共機距台位置後，最接近台灣領空的一次，逼近我力守的24浬底線，後遭到我方戰機升空驅離；由於距離博愛特區僅約3到5分鐘時間，引起我方高度關注。前立委蔡正元指出，「我們威武了30年，相對來講，他們憋了30年，我們的飛機還可以飛到大陸沿岸去！」可見對岸還是很克制，兩岸微妙就在這裡。

「兩件事情可以從不同角度來看。」蔡正元30日在《頭條開講》節目表示，第一是現在解放軍的飛機非常靠近台灣，可是數量就是一架、兩架，表示說他是在測試台灣的反應，一架、兩架的飛機是沒有攻擊力道的，如果是要打台灣的話，一架飛機來，很快就被台灣打下來了「他一定來一群嘛，要爭奪制空權嘛！所以這個就是來試探一下：你有沒有反應？今天過得好不好？起床沒？簡單講就是這樣子！」

蔡正元指出，第二，從1950年韓戰開始，美軍進駐台灣，第7艦隊控制台灣海峽，沖繩的第13航空隊也控制了相關海域，一直到1979年，整整快要30年的時間，大陸不管是解放軍的軍艦、軍機，或者比較大型的民船，都沒有辦法通過台灣海峽，「因為我們那個時候很威武，他們就要迴避！」

「我們威武了30年，相對來講，他們憋了30年，我們的飛機還可以飛到大陸沿岸去！」蔡正元提到，「但是事隔境遷，他們威武、還沒有我們當時那麼威武耶？我們當年有沒有離開、保持大陸沿岸40浬？沒有！我們就直接飛到福建、浙江上空，所以...表示他們還是很克制啊！」

蔡正元強調，比如說你到我家來、我到你家去？但現在是「我曾經到你家，但你現在還不敢到我家來！」也就是說他們還是有點節制，要不然就問個問題，為什麼我們以前可以到他家去？為什麼他現在不能來？「這個道理說不通嘛！」所以兩岸關係微妙就在這裡，如果相互克制，沒什麼事，如果不知節制，那就會出大事。