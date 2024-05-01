阿信淋雨照唱，相當敬業。（相信音樂提供）

瑪莎無畏下雨，賣力演出。（相信音樂提供）

五月天演唱會的音樂、聲光、視訊絢麗奪目。（相信音樂提供）

五月天阿信(左起)、石頭、怪獸默契十足，互動逗趣。（相信音樂提供）

五月天4月30日起在香港展開一連7場「回到那一天」25週年巡迴演唱會。不料昨晚從炙熱暑氣唱到後來竟雷暴雨下，五月天除了叮嚀歌迷注意身體不要感冒，也不等歌迷喊安可就直接唱起安可曲，直到唱完最後一首安可曲〈倔強〉才結束。散場後五月天再宣布加碼直播線上安可，又唱了40分鐘，包括〈笑忘歌〉、〈第一天〉、〈聽不到〉，甚至唱到張學友的〈吻別〉，可說是一場獨特又難忘的線上安可場。

五月天從2006年起每年5月赴香港開唱，為了讓香港歌迷感受原汁原味的「回到那一天」，此次搭建難度是之前的3倍，動用了92台40呎的貨櫃車搬運硬體器材，加上演唱會是在空曠的港邊進行，得克服風雨等不可控的天候因素，採用透屏LED又得不影響視覺，力求追求各環節完美無缺失。

阿信昨晚一開口就問歌迷：「好久不見，想不想我們？」全場歌迷大喊「想」，雖然昨天不是5月，但阿信說：「今天不是五月之約你們來錯天了，今天只能算是一種幽會，算是一種私奔。才相隔一年有什麼好想念，因為每一年每一天都是那麼珍貴那麼值得期待。」

冠佑提前來到香港，在演唱會前上街走走，遇到歌迷跟他打招呼，卻被阿信笑虧：「他跟你揮手是叫你買單，如果大家看到冠佑跟他揮手，那頓餐點冠佑就買單。」只不過還有個條件就是手持「信物」，那就是魔法螢光棒，讓歌迷蠢蠢欲動，希望能捕捉到野生五月天。接下來五月天將於5／1、5／3、5／4、5／5、5／7、5／8於中環海濱活動空間開唱。