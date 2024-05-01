網路世代的發達，人們在用餐前先查一下Google Map上的評價已是既定SOP，但仍有不少網友抱怨，明明去高達4.5顆星以上，評論也破千則的店，卻還是踩到雷，對此一名網友分享自己的Google評論篩選關鍵，更有不少鄉民直言，其實不要管多少星，看「1星負評」就對了。

一名網友在PTT八卦版發文「Google餐廳評價，這樣看最準」，分享自己歸納的6大類。首先是接近5星，評價破千則的，一般高機率都是網紅店，靠送東西洗評價，但實際上不好吃，比較適合拍照打卡。第二是接近5星，評價100則內，通常都是新開沒多久的店，東西好吃環境也整潔，但餐點沒特色。

原PO接著指出，4.5星左右，評價在200到400則之內的，通常都是厲害又好吃的店，可以放心吃；同樣是4.5星，評價在600到800則，就代表不僅好吃又很難預約，值得特別去一趟；最後則是接近4星，評價破2000則以上，基本就是老字號店家，老味道東西不錯吃，但環境就別奢求了。

文章引起熱議，鄉民紛紛留言：「認同這篇」、「很多4星以下不是難吃，其實是服務問題」、「通常3.8~4.5 評論多的店都不會太差，就是口味合不合問題」、「我自己是3.5以下雷店，3.5-3.8可能會有特定缺點讓人不能忍，3.8-4.5應該ok，4.5以上就是用洗的」。

更多人直言，其實什麼都別管，挑1星負評看就對了：「去看最新的最低評價，還有最低評價的按讚數」、「打開評價，先看負評，管他幾顆星」、「餐廳看評價先看負評最準」、「最新的評論一定要看，很多店真的後期味道都變了」、「最低分才是最真實的評價」、「去看負評內容，有雷點接受不了就跳過」、「先看一星，然後看如果是抱怨服務的，那就可以去，實物照片多少也看得出來」。