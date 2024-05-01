如今，每天有1億多件快遞包裹在農村地區流動，今年以來，大陸中、西部地區業務量加速增長，成為帶動行業發展的重要力量。資料顯示，今年隨著快遞企業聯合電商平台在新疆地區逐步試點推行服務提升計畫，新疆日均投遞量增加了近百萬件。

目前大陸大型快遞分撥中心智慧化改造正加快推進，無人倉、無人車、無人機等迅速應用，行業資訊化、智慧化水準不斷提高。