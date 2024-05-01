河北│立夏將至 河北多地降下4月雪 03:252024/05/01 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立夏將於5月5日到來，但河北近日多地出現降雪，從4月27日起至4月28日夜間，承德積雪深度達32公分，當地最低氣溫降至零下5攝氏度。此外，河北多地發布大風、雷電警報，預計大陸「五一」假期前冷空氣持續，最低氣溫接近攝氏個位數。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯西伯利亞多地區水患 托木斯克河堤垮塌 陸中東部雨雪今明最強 晉蒙8省降雪封閉37路段 立夏周日到！做1事五福臨門 小心4禁忌 #多地 #河北 #最低氣溫 #攝氏 #立夏 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸多地去年結婚登記量增長明顯 部分出現近年首次回升 10:432024/02/13 兩岸 4生肖立夏後福星高照 屬雞名利雙收 13:182024/04/24 運勢 多地官員涉貪丟官 陸住建部喊話反腐聚焦三大重點 12:562024/04/30 兩岸 河北彩伽「純白布料透光100％」超薄放大 清新照邪惡反轉：全白的！ 20:512024/04/07 娛樂 國中生遭長期霸凌最終慘遭「挖坑活埋」 犯案3同學無悔意只因未成年 20:002024/03/17 社會 河北燕郊爆炸7死 央視採訪受阻引中國記協抗議 官方致歉了 08:472024/03/14 兩岸 河北秦皇島船隻側翻 12死6失聯 23:342024/04/13 兩岸 鞏固外貿外資基本盤 陸多地前2月「新三樣」出口強勁 11:092024/03/20 兩岸 為燕郊爆燃案阻擋採訪道歉升級 河北省委：接受監督支持保障正當採訪 21:402024/03/14 兩岸 「鄰居不是活人」 墓地太貴陸多地改買「骨灰房」安置先人 11:102024/04/03 兩岸 廣東│多地暴雨 北江恐現50年一遇洪水 06:582024/04/22 財經 大陸低溫持續 兩湖等地局部氣溫較常年偏低逾7℃ 10:392024/02/25 兩岸 加速緩解房地產業資金壓力 陸多地第二批「白名單」項目出爐 11:322024/03/25 兩岸 河北｜14條段高速公路專案 全數開工 07:022024/04/01 財經 4生肖立夏後運勢暴衝 屬龍貴人多 名利雙收 12:022024/04/26 運勢 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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