天津│京冀居民購屋 享天津戶籍購屋政策 03:272024/05/01 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為拉抬房市，吸引外地人口到天津買房，天津住建委等三部門近日推出「關於進一步優化房地產調控政策的通知」，提出在北京市、河北省戶籍居民及在兩地就業人員，若在天津購買住房，可享受天津市戶籍居民購屋政策。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《金融》首季五大銀行新增購屋貸款金額 創同期高 《國際產業》振興房地產 鄭州出奇招 詩肯3月進入淡季 首季營收年增4％ #購屋 #戶籍 #天津 #居民 #京冀 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 困擾居民20年 三峽民生街巷弄圍牆下半年將打通 12:112024/04/21 生活 品味桃園質感綠生活 「宜誠賦」文風鼎盛吸目光 09:002024/04/26 財經 慘了！台中里長蔡明昌當選無效確定 判決理由曝光 13:292024/04/24 社會 田馥甄大陸開唱遭抵制 音樂節演出確定取消 22:022024/04/27 娛樂 高雄鼓山三路3年停跳電24次 民代怒批：居民凍未條 13:412024/04/24 生活 太魯閣大同大禮部落聯外道路被震垮 居民嘆：人生中最慘 10:222024/04/29 生活 男子獨登鹿谷鳳凰山跌深谷困10天 機智破壞居民接水管獲救 23:462024/04/21 社會 涉台南光電弊案 力暘駁斥：絕無地方政府護航及損害居民權益 12:272024/04/26 社會 《傳產》高雄上位圈購屋族攀升 台積電概念區夯 13:182024/04/09 財經 超高資產客群最青睞海外投資 溫哥華新都心Oakridge指名度竄升 03:362024/04/20 財經 嘉義整夜連8震 居民嚇到不敢睡：一直有地鳴聲 07:542024/04/13 生活 時隔13年北京市住房限購首見調整 部分人可再買1間房 12:312024/05/01 兩岸 新北汐止水淹1個輪胎高 巷子成黃河 居民出門嚇傻 08:132024/04/18 生活 大陸買房不是夢？住房限購政策正逐步退出市場 10:432024/04/29 兩岸 在台未設戶籍外人賣房 適用房地合一稅自住房地優惠 09:332024/04/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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