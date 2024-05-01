丹丹（左）、賴可合體嗨跳貓奴應援舞。（甲上娛樂提供）

吉卜力工作室動畫電影《貓的報恩》將於今（1日）在台上映，昨舉辦貓奴特別場，邀請到同是貓奴的人氣啦啦隊女神丹丹、賴可扮裝成女主角小春，變身超萌貓咪女高中生與粉絲同歡，2人也都表示，非常愛貓，平常工作忙碌，回家一定要和家裡的貓咪寵物互動，只要看到貓咪就覺得療癒，連帶也喜歡各種有貓咪出現的作品，而丹丹更親自為電影主題曲〈幻化成風〉量身打造出一支貓奴應援舞，可說是相當用心。

片中的貓咪們會說話、還用兩隻後腳走路，丹丹、賴可被問到如果自家貓咪真的能這樣和主人互動的話，最想和貓咪一起做什麼事情，賴可興奮地說：「我想知道我在貓咪心中排名第幾名？因為如果我不是第一名的話，可能會很失望！大部分貓都很怕水，平常都是我幫牠洗澡，有機會的話，也想和牠一起度過沐浴時光。」丹丹則說：「想和我家的貓曬日光浴！因為曬太陽的時候他們表情都很享受，想和他們一起享受陽光。」

片名《貓的報恩》也反映著貓咪的自然行為，貓咪會叼小動物到家裡或是直接送到眼前當禮物，丹丹回憶：「我們家真實上演過《貓的報恩》！我家的貓和我爸感情很好，有一天發現牠躺在地上，旁邊有個尾巴長長、黑黑的東西，原來牠抓到一隻老鼠要送給爸爸，讓全家人嚇了一跳。」賴可今年除了味全龍啦啦隊，也加入福爾摩沙夢想家啦啦隊，舞蹈風格變成性感路線，有不少在地板上的動作，賴可笑說：「我睡前習慣先練舞，沒想到我家的貓開始模仿我跳舞、學我在地上滾動。」

該片是宮﨑駿請《心之谷》原作漫畫作者柊葵以「像是《心之谷》女主角月島雫所撰寫的故事」為概念描繪新作，並指定貓男爵、胖胖貓一定要再度現身，讓貓男爵成為片中最受歡迎的角色，賴可透露自己理想型也較接近「貓系男友」，大讚：「貓男爵就是我的菜，個性沉穩聰明，很喜歡他的內在。」丹丹則認為貓男爵是一個紳士，腿細細長長，處事理性又有條理，但私心偏好有肚子的肉肉外型，搞笑形容算是「壯貓」。