美國聯準會（Fed）從今（30）日起召開為期2日的貨幣政策會議。而Fed關注的聘僱成本指數（ECI）在第1季增速高於市場預期，暗示通膨壓力續存。投資人憂心Fed主席鮑爾在會後發表的言論恐更加鷹派，30日美股早開低走低，美股收盤暴跌，道瓊下跌570.17點，創20個月來最糟。台積電ADR跌0.84％、收137.34美元。

美股道瓊指數跌570.17點，或1.49%，收37815.92點。

那斯達克指數跌325.26點，或2.04%，收15657.82點。

費城半導體指數跌92.49點，或1.94%，收4673.30點。

S&P 500指數跌80.48點，或1.57%，收5035.69點。

整體而言，4月份美股表現不佳，道指下跌5%，創2022年9月以來最差月度表現。標準普爾500指數本月下跌約4.2%，納斯達克指數下跌4.4%。三大股指終結了五個月的連漲勢頭。