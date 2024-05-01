29歲的「Kimberley」陳芳語出道後以一曲〈愛你〉紅遍大街小巷，原本是甜心形象的她這幾年越來越做自己，展現出嗆辣的一面，而她的感情事業也備受關注，2022年時被拍到與金曲樂團「血肉果汁機」鼓手彥文在餐廳內熱吻，兩年過去，他們的感情依舊濃烈，時報周刊CTWANT日前便直擊彥文帶著小朋友陪著陳芳語演出，以實際行動支持女友。

陳芳語演出時身邊除了有主辦方的工作人員外，還安排四名保全人員保護。（圖／本刊攝影組）

男友彥文帶著小孩到後台支持陳芳語。（圖／本刊攝影組）

4月20日晚間6點41分，陳芳語搭乘男友彥文駕駛的休旅車到台北市華中露營場，參與音樂祭的演出，當晚活動現場除了主辦方的工作人員外，還安排了穿著西裝的保全公司人員，陳芳語在4個體格壯碩的大漢保護下走到休息室。而男友彥文將車停好後，帶著一名女孩一起到後台陪伴陳芳語。彥文當晚也在社群中貼出3人合影的照片，還標示著燃燒的愛心=無限的圖樣，似乎代表著「無限熱愛」。

陳芳語在眾人保護下，安心在台上演出。（圖／本刊攝影組）

結束演出後彥文帶著小女孩先上車，陳芳語在保鑣護送下也上車。（圖／本刊攝影組）

晚間7點半左右，演出結束後，彥文先帶著女孩上車，陳芳語同樣在4名大漢的陪伴下上車，當晚唯獨她有這般規格，其他藝人都沒有如此待遇。離開會場後，半路上先放助理下車，接著前往台北市松山區的動物醫院，彥文在大雨中接毛小孩上車，隨後便驅車返回信義區的住處。

彥文冒著大雨到寵物醫院接毛小孩。（圖／本刊攝影組）

陳芳語第一位認愛的男友是《超級偶像》出身的「Albert」林利豪，兩人在2020年5月官宣，常在社群網站放閃，2021年時陳芳語在李芷婷主持的網路節目中透露曾與兩位女生交往，之後又在其他節目公開說自己是雙性戀者，「我喜歡男生和女生，因為我覺得男生和女生都一樣，就只是人的個性被裝進不同的身體裡。」

彥文PO出3人合照，並放上燃燒的愛心。（圖／翻攝自彥文IG）

雖然與林利豪愛得轟轟烈烈，但兩人還是在2021年底分手，之後陳芳語便被拍到與彥文熱吻，彥文除了是樂團鼓手，也是一位物理治療師，同時還是台北市大同區潮州菜餐廳的餐飲小開，是個「隱形富豪」，曾經有過一段婚姻，但不影響他與陳芳語的感情。

原本傳出5月要與彥文步入禮堂，但陳芳語否認這項消息。（圖／翻攝自彥文IG）

先前傳出陳芳語及彥文有結婚打算，預計在今年5月，也就是陳芳語30歲時步入禮堂，不過陳芳語透過唱片公司回應：「Kimberley預計5月要宣傳新專輯，她本人表示不確定有沒有空參加婚禮！」否認了結婚的消息。