米可白（趙亦瑄）在2019年結束婚姻後一直保持單身，日前終於大方分享自己有新戀情，結果被發現對象就是合作八點檔《追分成功》的孫綻，兩人雖沒有正面承認，也不避嫌大方交流。時報周刊CTWANT日前直擊米可白生日當天，孫綻穿得如同黑馬王子般出門，小倆口在路上大方牽手，孫綻甚至使出摸頭殺十分寵溺，當米可白喝茫不勝酒力，露出小女人一面，從後面緊抱著孫綻，兩人看起來相當登對幸福。

兩人先是搭乘捷運，排隊等車的同時，孫綻撫摸著米可白的頭，顯得十分寵溺恩愛。（圖／本刊攝影組）

沿途兩人摟摟抱抱情話綿綿，肢體動作不斷。（圖／本刊攝影組）

4月19日接近中午時，米可白在社群上貼文和媽媽的溫馨又有趣互動，當天生日的她打電話給媽媽表達感謝，卻被正在烤餅乾的媽媽掛電話。不久，又貼了和愛犬在家看生物世界紀錄片，平時會帶狗出來放風的她，當天卻遲遲未出門。正以為米可白似乎打算過個溫馨平凡的生日時，傍晚近5點，一身輕便的孫綻終於現身，直接開門走進米可白住處大門。

目的地是一家餐酒館，方馨夫妻、阿龐、田家達等好友都來為米可白慶生。（圖／本刊攝影組）

2個多小時後，晚間7點13分，穿著相當正式的情侶倆終於一起出門，兩人帶著同款口罩，孫綻換穿了一身藍色西裝，而米可白則是黑白相間細肩連身洋裝，肩上披著外套。一走出電梯，孫綻便伸手牽著米可白，步行到捷運站搭乘捷運，一路上除了牽手和摸米可白的頭，孫綻還從女生背後摟腰，儘管在人群中，也不妨礙這對熱戀情侶間的親密互動，也看得出孫綻對米可白十分寵溺愛護。

5到了10點多，米可白已不勝酒力，卸下心防當街抱著孫綻撒嬌。（圖／本刊攝影組）

小倆口搭乘捷運到了台北市信義區，隨後換乘多元計程車，於7點48分抵達一家餐酒館，孫綻下車後，很有紳士風度地幫米可白開關車門。小倆口目的地是地下室的包廂，可想而知是為了米可白準備的慶生派對，出席慶生的有阿諾、小優、田家達、阿龐、方馨及其老公等人，可見雙方關係在朋友圈早就不是秘密。

米可白曾發文羨慕貝克漢會背貝嫂回家，而她喝多了將自己掛在孫綻身上的模樣還頗類似這個畫面。（圖／本刊攝影組）

派對在10點半左右結束，滿臉通紅的米可白看起來喝了不少酒，從孫綻背後抱著並緊抓著對方的衣服，隨後又環抱著男友的脖子，看得出很依賴孫綻。與友人們道別後，孫綻攙扶著米可白上車，情侶倆直接返回女方住處。

米可白一路搖搖晃晃回家，孫綻在旁溫柔照顧著她。（圖／本刊攝影組）

晚間10點41分，一下車的米可白看來已經不勝酒力，身體已經靠在騎樓的柱子，雖然還能戴上孫綻交給他的口罩，但身體搖搖晃晃、腳步不穩，伸手確定好與孫綻的距離後，便靠在男友身上。兩人走了幾步，孫綻先扶著米可白坐在一旁店家的台階，快速走進便利商店並買了食物。買好東西，孫綻扶起米可白，回家的路上，米可白緊抓著孫綻的手臂，孫綻邊走也邊注意著女友的狀態，此時的米可白神情看似已經有些恍惚、眼神渙散。

孫綻帶著醉意濃濃的米可白回她家休息。（圖／本刊攝影組）

進門前，不知道兩人完整的對話內容，只聽到女生很大聲說了一句：「不行！」至於是男友「不行」離開？還是「不行」留下來過夜？本刊不能斷定，但可以確定的是，隔天下午3點出頭，孫綻又是穿著輕便的來到米可白家，男友力爆發的他，抱著幾箱紙箱包裹，看起來是剛從超商取貨大量的商品，待了2個小時後離開，隨後搭乘捷運到電視台工作。

隔天孫綻抱著好幾箱包裹進米可白家，看起來應該是去超商幫她取貨。（圖／本刊攝影組）

孫綻日前受邀出席台北時裝周，一大早就曬出身穿西裝的自拍照，米可白也大方稱讚「帥氣」，孫綻則回了3顆愛心給女友，互動超級甜蜜。此舉讓網友直呼要被閃瞎，沒想到米可白還直接留下一副墨鏡的圖，完全沒有想隱藏自己的幸福感。

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