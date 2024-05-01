司法院長許宗力任期接近尾聲，卻發生士林地院李昭然法官墜樓身亡，以及高院陳姓女法官兩度在辦公室昏迷的不幸事件，引發全國法官憤怒及民眾的普遍同情，雖然朝野立委都願意修法，放寬司法人員名額上限，讓司法人員喘口氣，卻也凸顯許宗力當院長7年來只顧打著人權美名、推動絕大多數民眾無感的法案及憲法訴訟，卻不重視相對應的司法人力評估，導致全國法官發起「白花運動」，為「健康權」而戰！

根據統計，2016年全國法院總新收案量為313萬4394件， 2023年為387萬6060件，大幅增加23.66％，2016年法官總人數為2071人，2023年為2196人，只增加6％。司法高層告訴立法院，案件這麼多，需要司法人力5536人才能清理未結案件。

可是根據《中央政府機關總員額法》規定，司法院及所屬機關員額上限為1萬5000人，但2024年度預算員額已達1萬4508人，司法院在各界質疑下，竟把國會當菜市場，向立委和行政院漫天喊價，希望增加5000多人、也就是增加目前司法人力的1/3才能結清舊案，似乎案子辦不完不是司法院的錯，而是國會和行政院未給足夠人力，讓人懷疑司法院解決問題的誠意和能力。

能通過競爭激烈的司法官考試都是天之驕子，但分發後將面臨土石流般案件。（圖／翻攝司法官學院官網）

至於司法院對內也是一樣離譜，司法院人事處面對全國法官交相指責之際，在一封給全國法官的內部信件中，要求法官集體向社會發聲，爭取人力。好像司法人力不足，全國法官也與有過失，誰叫你們沒有「集體向社會發聲」？

不過後來全國法官也真的集體發聲了，那就是讓司法院相當難堪的「白花運動」，而且當天還有一位高院女法官倒下！司法院長許宗力前往士林地院探視，竟對媒體表示：希望法官注意身心健康、參加戶外活動，不要整天綁在辦公室。司法界對此罵聲不斷，有離職司法官在臉書PO文，質疑許宗力如同晉惠帝「何不食肉糜」，許多法官紛紛要求許宗力下台。法官們在法官論壇上悲憤提出改革訴求，有法官指出，「今天聽院長的話外出運動半天，回辦公室案件會自動消失不見嗎？」

連一向保守穩健的最高法院院長也忍不住開轟，最高法院前院長吳燦卸任前夕曾感嘆，大法官釋憲健康權「好像對我們不適用」，吳燦指出，三審法官都是有年紀的人，司法院廢除限量分案，已大幅加重工作量，希望司法院對增加員額不要斤斤計較。接替吳燦的現任最高法院院長高孟焄也在交接典禮上表示，原本法官們聚在一起都在討論養生之道，現在改成討論退休生涯，她呼籲司法院給予協助和支持。不過司法院長許宗力似乎聽不進去。

新北惡房東張淑晶誆騙數十位房客，遭最高法院重判入獄。（圖／報系資料照）

司法院的荒腔走板，連執政黨立委也很難幫腔，民進黨立委吳思瑤調查指出，近年來司法案件暴增，司法人員出現出走潮，根據統計，近10年來，司法院出走人數達575人，包括法官98人、事務官53人、書記官424人。

此外，濫訴問題也一直困擾司法界，不過由於法律上對濫訴界定模糊，司法院至今仍無解方。最知名的濫訴「專家」首推新北惡房東張淑晶，張淑晶2014年起，以不實廣告出租公寓隔間套房，簽約時拐騙房客留下親友資訊，房客要求退租，她不僅刁難還反告房客及親友，受害人數高達78人。最高法院先將她判刑5年6月定讞，後又依誣告罪另外判刑8年6月確定，目前正在服刑中。

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