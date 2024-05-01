今年梅雨季第1道滯留鋒今、明（1、2日）兩天在台灣附近徘徊，各地易有對流性降雨，西半部、宜花地區可能出現短延時強降雨，伴隨雷擊和強陣風。氣象專家吳德榮表示，今晨4點雷達回波合成圖顯示，有道「颮線」正要進入中南部，伴隨密集閃電，提醒民眾留意。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，昨下午有一道減弱中的「颮線」通過金門及台灣本島，帶來小範圍劇烈天氣；今晨4點雷達回波合成圖顯示，又有一道類似的颮線正要進入中南部，伴隨密集閃電。

吳德榮表示，今年梅雨季第1道滯留鋒今、明兩天在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，大氣不穩定，易有中尺度對流系統發展，應慎防雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣；北台灣明顯轉涼，昨天高溫34度，今天剩下24度左右。

周五（3日）滯留鋒減弱，氣溫略升，仍有局部陣雨或雷雨；周六、日（4、5日）各地多雲時晴，白天熱如夏，各地高溫回到30度以上，午後有局部短暫陣雨或雷雨；下周一（6日）另一鋒面快速掠過北部海面，周一、二（7日）北部及東半部轉有局部短暫陣雨。