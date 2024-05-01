Mike Trout with his 10th homer of the season! pic.twitter.com/AV2KbsrNH6 — SuperBook Sports (@SuperBookSports) April 24, 2024

天使一哥「神鱒」卓奧特（Mike Trout）不幸受傷了，球團總管米納森（Perry Minasian）宣布卓奧特將接受左膝半月板撕裂傷手術，雖不至於讓球季報銷，暫時也沒有回歸時間表。前一場比賽卓奧特正常出賽，他在第3局感覺有異，賽後開始出現膝蓋痠痛，隔天早上接受檢查。通常這類傷勢至少要缺陣4至6周。

本季卓奧特出賽29場（全勤），打擊率0.220、攻擊指數0.866，轟10支全壘打是聯盟最多。

卓奧特生涯前10季繳出名人堂等級的表現，3度獲選美聯MVP，但是近幾個球季遭遇傷病困擾，2019年之後就沒有再達陣單季130場（例行賽162場）。今年32歲的卓奧特剛出道時跑壘能力很強，勇奪2012年美聯盜壘王（49盜），2019年之後可能為了保養身體，每季最多只有2次盜壘，今年他6次盜壘相當於過去4年的盜壘總數。

明星三壘手安森尼阮棟（Anthony Rendon）因為左大腿後腱拉傷，預計要長期缺陣，阮棟是天使全隊最高薪的球員，本季年薪3860萬美元（新台幣12.5億）。卓奧特年薪3710萬美元居次，這兩位球星就佔據全隊將近一半的團薪。