大陸第3艘航母福建艦的動態備受各界關注，上海海事局4月30日一連發布2則航行警告，表明今（1）日將對長江口深水航道進行交通管制，並自今日7時起至9日9時止在東海進行軍事行動，被解讀是福建艦將進行海試。對此，我國海軍前上校艦長黃征輝指出，福建艦這次應是真的要進行海試，因今年春節期間，福建艦官兵曾拍攝拜年影片，說明該艦沒碰到問題。

上海海事局昨天發布兩則「滬航警413 / 24」航行警告，第一則提到，長江口5月1日將實施進出口船隻交通管制，第二則提醒，5月1日0700時至5月9日0900時，31-06.00N/123-08.00E、31-06.00N/123-45.00E、30-35.00N/123-45.00E、30-35.00N/123-08等4個水域將進行軍事活動，禁止無關船隻進入、過往船隻注意。

黃征輝昨在網路節目《少康上線啦》表示，福建艦即將進行海試的消息早在去年就有了，當時大家是從該艦煙囪冒煙、加油判斷，但這次，應該是真的要進行海試了，因為在今年春節時，大陸的官宣影片中，出現福建艦官兵集體拜年的片段。

黃征輝研判，從艦上官兵出來拜年可看出，福建艦沒有碰到問題，接著將進行海試，因為若該艦真的有什麼問題，可能會延誤到海試時間，肯定會被要求保持低調，等問題解決了再現身。