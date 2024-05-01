一名男網友發文抱怨，他每天凌晨4、5點都會被室友打手槍的聲音吵醒，因為室友每次都弄得驚天動地，讓他很困擾，但又不知道怎麼與對方溝通，引起網友討論，不少人建議若是怕尷尬或破壞關係，可以假裝被對方吵醒，大呼「有地震！」之類的，讓對方知道自己動靜太大了。

一名男網友近日在Dcard上分享，他和另一個男生共用宿舍房間，最近凌晨4、5點室友會提早起床「打手槍」，他認為有性需求沒問題，但好歹也選他不在宿舍的時候，要不然就請小聲一點，否則真的很尷尬。

男網友表示，室友每次打手槍都很驚天動地，聲音超級大，而他們的房間是狹小的雙人房，因此他每天凌晨都會被室友打手槍的聲音吵醒，最煩的就是室友平常還裝做一副此生從未打過手槍的純真模樣，讓他不知道要怎麼開口讓對方小聲點，只能上網求助網友，要怎麼和室友溝通這個問題。

貼文引起網友討論，不少人建議，如果不想弄僵關係，建議當對方打手槍到很誇張的時候，原PO可以裝做突然從睡夢中被吵醒，大喊「怎麼了？有地震？」這樣應該能委婉地讓對方知道自己很誇張；但也有人認為直接在房間打手槍的行為很不尊重人，何必給他台階下，直接告訴對方即可。