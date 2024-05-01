藝人鄭采勻（雞排妹）3年前與網紅陳沂在直播大戰，鄭女不滿自己的手機號碼被陳女唸出，在她臉書公布陳沂手機前4碼，之後再透露後6碼，最高法院上月依違反《個資法》判處鄭徒刑3月，得易科罰金9萬元確定。台北地檢署執行科已發出通知書，通知鄭女今(1)日上午到案執行。

鄭采勻不滿陳沂2021年5月8日在臉書以遭撥打騷擾電話為由，發文公布鄭采勻的行動電話門號，次日陳沂以帳號直播時，又重複提及而公開鄭采勻之門號，以臉書帳號「鄭家純」加入該直播，並口頭唸出陳沂行動電話門號前4碼。

陳沂當場制止，直播結束後，當天下午4、5時許，鄭女以其「鄭家純」臉書專頁上，公開發布內含陳沂門號前4碼之貼文，又在當天晚上，再公開發布陳沂門號後6碼數字及相同數字之色號卡圖片，藉此使追蹤「鄭家純」臉書帳號的網友得將2則貼文結合，而知悉陳沂個人資料之門號。事後陳沂提告鄭違反《個人資料保護法》。

台北地方法院一審判處鄭徒刑4月，得易科罰金，高等法院二審考量鄭女在網路上有數十萬追蹤者、具言論影響力之網紅，應審慎斟酌所為公開言論，卻因陳沂公開她門號，她基於報復之心理而公開陳沂門號，已損害陳沂隱私，改判3月徒刑，得易科罰金，案經最高法院駁回上訴，全案定讞。

北檢執行科收到本案確定判決案卷後，已發出執行通知，通知鄭女今早報到執行。

至於民事方面，陳沂向鄭女提告求償100萬元，台北地方法院今年3月28日一審判決鄭女須賠償8萬元。案件上訴高等法院審理中。