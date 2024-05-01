沒在怕刑事局查水表！王鴻薇貼「蔡英文尊者圖」 嗆：言論自由是打假球？ @ChinaTimes

由阮經天主演的本土電影《周處除三害》，其中一段「尊者」的段落，被網友拿來做成哏圖，將頭像換成總統蔡英文、副總統賴清德等人，因此有民眾蒐集資料向警方檢舉；刑事局認此舉恐涉及觸犯煽惑罪、違反著作權法相關規定，目前進行偵辦中。對此，國民黨立委王鴻薇仍在臉書貼出該哏圖，喊話「歡迎刑事局過來」，反問蔡、賴是在害怕鄭南榕追求的言論自由嗎？

電影《周處除三害》中，金馬影帝陳以文飾演的「尊者林祿和」組織邪教、斂財、洗腦，而尊者與兩名護法坐在「新心靈舍」的劇照，竟被網友惡搞換頭，P圖成總統蔡英文、副總統賴清德、準副總統蕭美琴等人，還打上「台灣價值」四字。由於電影中最後尊者遭槍殺，警方認定該張頭像有涉及恐嚇意味，同時也有煽動犯罪之嫌，因此目前由刑事局追查中。

對此，國民黨立委王鴻薇昨（4月30日）晚間在臉書直接貼出該張圖片，「聽說現在這張圖不能發，刑事局會來查水表」；她並喊話，「我現在圖放就在這，歡迎刑事局過來，民進黨給台灣社會這種言論自由，蔡英文、賴清德在怕什麼?怕鄭南榕追求的言論自由嗎？」