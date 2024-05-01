嘉義縣警紀連連出包。繼嘉義縣警察局布袋分局24日查獲37歲陳姓員警在台南市新營區某汽車旅館吸食安非他命，依涉嫌違反毒品危害防制條例移送嘉義地檢察署偵辦並記兩大過免職，未料27日朴子分局又有一名員警酒駕肇事，遭記一大過調地處分。警紀連連出現問題，顯然螺絲鬆了。

根據警方調查，涉毒的未婚的陳姓員警原本在北部服勤，因案而於今年1月間改調回老家嘉義與母親同住，並列為關懷輔導對象，近幾個月在布袋分局服勤情形不佳，輪休後上班常會遲到、執勤時精神萎靡不振，屢次告誡仍未改善。

布袋分局因而對陳員實施勤務觀測、風紀探訪，發現陳員疑似吸毒，即組專案小組，由嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，進而於24日下午2時許，在新營的某家汽車旅館查獲陳員吸食毒品，並扣安非他命及吸食器等證物。

未料27日晚間，朴子分局一名王姓員警休假期間與親友餐敘後，酒後駕車返家與他人發生擦撞，經酒測後超標，還被發現是自家人，事後遭依公共危險罪嫌送辦，記一大過調地處分。