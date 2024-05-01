4月起電價平均調漲11％，立法院在藍、白聯手下，通過電價凍漲案，建請院會做成決議。（資料照）

4月起全面調漲電價，立法院藍白黨團昨（4月30日）聯手挾人數優勢通過「電價凍漲」相關提案。行政院則對立法院通過的決議案表達遺憾，決定不甩，並說調漲電價不會喊卡。對此，國民黨立委賴士葆批評，「這凸顯民進黨政府的鴨霸心態」。

立法院會昨討論國民黨所提電價凍漲案，經投票表決，出席109人，贊成59人、反對50人。行政院發言人林子倫說，《電業法》已明確規範電價審議及核定的法定機制，電價調漲也經電價審議會共同決策，政府依法須遵守電價審議結果並予執行，同時政府及各部會也將持續積極透過各項政策手段，使電價調整對國人的影響降到最低。

對此，賴士葆在臉書提及，經立法院長韓國瑜栽示要政府檢討能源政策，結果行政院居然還是要維持漲價的政策，這凸顯民進黨政府的鴨霸心態；他也說，立法院是全國最高民意機關，經過法定通過的主決議是措施性法律，「行政院居然不理而且我行我素，視民意如無物！全民應一起來遣責這種行政權的囂張行徑！」

有網友在賴士葆臉書貼文表示，「除了譴責有沒有其他方法呢？」「應該是要上街了」、「這要是當年民進黨就上街抗議了，國民黨加油」、「凍結行政院的所有經費...」、「沒有制衡權力嗎？那立法院關門好了」。