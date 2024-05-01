謝和弦的前妻Keanna，日前爆料陳芳語（Kimberley）與謝和弦在錄音室內呼麻偷情，對此，陳芳語本人及經紀公司皆出面否認，謝和弦也回嗆，Keanna記錯人，更加碼爆出女方的特殊癖好「有人真的很愛玩尿超噁爛，一直跪求我尿在她身上」，雙方隔空交戰；如今傳出成人平台SWAG因此相中Keanna，不惜代價要邀請她合作。

根據《鏡週刊》報導，成人平台SWAG表示，因為Keanna自帶話題，加上近期被謝和弦爆出有特殊的性癖，所以希望她可以以直播的方式在平台上曝光，SWAG認為，用無論任何形式呈現，都會帶來流量，只要她願意，將不惜代價與她接洽商議，不過面對SWAG的邀約，Keanna目前並未做出回應。

事實上，台荷混血的Keanna憑藉亮麗外型加上好身材，讓她年紀輕輕就以模特兒身分出道，曾拍攝過日本雜誌Minigirl及Sweet。2016年她與謝和弦相戀結婚，但婚後發現謝和弦呼麻後親自檢舉，導致兩人婚姻破裂，不歡而散。Keanna作風大膽，恢復單身後不僅自曝與歌手ØZI是砲友關係，如今又指控陳芳語與謝和弦在錄音室內呼麻偷情，更被爆出性癖，再度引發外界關注。

Keanna 2016年與謝和弦相戀結婚。（圖／Keanna臉書）

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