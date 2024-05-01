佯稱舉辦韓團、國外藝人演唱會四處行騙，被稱為「演唱會蟑螂」顏允豐、鄭淇丞，因另遭控涉嫌與業者張榮德、張琯臻、丁南、柯仲澤等人以相同手法詐騙吸金，被害人分別向士林、台北地檢署提告詐欺、違反《銀行法》，2地檢署將顏、鄭多人不起訴，但眾多被害人不服，分別向台灣高檢署聲請再議，經高檢署審查後，認為士檢、北檢均偵查不完備，已將案件發回2地檢署，命令續行偵查。

「布洛克兄弟」負責人顏允豐因與「乙蝶文創」負責人鄭淇丞，涉嫌對外佯稱將舉辦日本動漫航海王展覽、韓團BTS、TWICE、歐美藝人紅髮愛德演唱會，6年來共向玫瑰唱片董事長白錦松、藝人小刀、康康、前副總統吳敦義的兒子吳子文等多名金主詐騙投資1.2億多元，2人分別將錢拿去還債、給前妻生活費，甚至去酒店揮霍、包養小姐。高院去年已依詐欺罪判鄭淇丞6年4月徒刑，顏允豐則由台北地院審理中。

但顏、鄭2人所涉演唱會詐騙案，不只於此，2人另與「大方娛樂」公司負責人丁南、柯仲澤2人佯稱舉辦知名韓星蘇志燮、韓團GFRIEND、WANNA ONE演唱會，向陳姓、林姓富商2人詐騙共2300萬元，另向前副總統吳敦義之子吳子文詐騙720萬，但吳子文發現被騙追討才免損失，由於顏允豐以相同手法詐騙1.2億元已被起訴，台北地檢署今年初依詐欺、偽造文書罪追加起訴丁、柯、顏及顏男的鄭姓員工4人，併案台北地院審理。另顏、鄭被控藉某知名韓團演唱會非法吸金，北檢認為《銀行法》罪嫌不足，不起訴顏、鄭、丁、柯4人。

此外，有被害人指控，顏、鄭另夥同「路易士兆豐」公司負責人張榮德，在士林劍潭中心志清大樓5203B室招攬投資人，還與「台運國際多媒體」公司負責人張琯臻訂立官方授權書，在喜來登大飯店舉辦說明會，同樣以舉辦韓團演唱會為由招攬投資人詐騙，士林地檢署認為詐欺罪嫌不足，不起訴顏、鄭、張共6人。

不過，大批被騙的被害人不服，紛紛向台灣高檢署聲請再議，經高檢署審查後，認為士檢、北檢偵查均未完備，有續行偵查必要，因此已將2案分別發回士檢、北檢，命令續行偵查。