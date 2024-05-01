記得自己出國幾次嗎？內政部移民署提供「入出國日期證明書」服務，只要上「個人化資料自主運用」網站，輸入身分證字號、手機、健保卡號等，3步驟就能查詢出生以來出國過幾次，近期引發網友熱烈討論。
移民署表示，想使用「入出國日期證明書」服務，只要上「個人化資料自主運用」網站，第一步先填寫個人身分證字號、出生年月日、入出國日期起迄日，接著第二步身分驗證，可選擇「手機門號＋健保卡號或軟體金融憑證」，或「自然人憑證」，後者僅支援手機，即可取得。
最後，選擇「手機＋健保卡號驗證」的人，填完資料後，須關閉手機WiFi，開啟4G/5G行動網路，並停用彈跳視窗阻擋功能，身分驗證成功即可取得入出國日期證明書。另外，也有些網友建議，使用電腦操作較佳，用手機畫面會一直跑不出來。
不過，這份入出國日期證明書，只能看到出入境的日期，無法得知去過哪個國家，剩下的民眾只能憑日期來回憶。
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