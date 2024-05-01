湖人在季後賽首輪第5戰出局，詹姆斯（LeBron James）賽後被問到這是否他NBA生涯最後一戰？詹姆斯遲疑了一下說：「我不會回答這個問題。」詹姆斯此戰上場44分鐘，攻下30分9籃板11助攻，他表示在這個年紀保持競爭狀態非常費力，但是他熱愛籃球所以不介意。

對於再次敗給強敵金塊，詹姆斯說：「我們輸了，我不是一個『志在參加』的人，我們得繼續前進，看看如何變得更好。我們整個球季因為傷病而脫軌了，很難說我們實際上能成為什麼，我們一整年只有一兩次處在完整狀態，其中一次是季中錦標賽（冠軍），我們當時展現了自己的實力。但是遭遇一連串傷兵打擊之後，我們很難再回復狀態。」

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）說：「這真是轟轟烈烈的兩年，我們渴望贏下總冠軍，似乎每次我們要掌握節奏時，就會有某個關鍵人物掉出戰線。」過去經常受傷的安東尼戴維斯（Anthony Davis）本季出賽76場創下生涯新高，他最後一戰仍帶著肩傷上陣。

名人堂球星魔術強生（Magic Johnson）認為湖人太老了，他在Ｘ平台寫道：「金塊、灰狼、雷霆、獨行俠，每支西區強隊都是年輕有為，最明顯的是馬刺，他們有文班亞馬（Victor Wembanyama）明年一定可以進入季後賽。湖人要和他們競爭就必須升級陣容。」