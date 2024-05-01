女星許維恩2021年與王家梁結婚，自去年生下寶貝女兒「忒忒」後，時常在社群分享育兒點滴；但今（1）日凌晨她突發文表示，自己10個月大的女兒忒忒誤食別針，臉色發白「彷彿快缺氧、快暈倒」所幸女兒有將別針噴吐出來，對此她相當自責「差點以為要失去你了，頓時覺得我們真的做父母的好失敗」。

許維恩臉書文中寫道：「那一天我們是最差勁的爸媽，也是最糟糕的爸媽」她回憶，4月26日那天女兒在家中爬行時，未注意到孩子誤食別針，在餵食副食品時，才發現女兒似乎被什麼東西噎住，當下王家梁先是為孩子拍背做哈姆立克法，她則嘗試挖女兒的嘴巴「但你想吐卻一直吐不出來，當你的臉色開始發白很痛苦的表情，彷彿快缺氧快暈倒的時候，我已經整個人都慌了，我的頭也一陣暈眩，腦袋也空白了…」最後女兒吐出一口粥，裡面不僅帶有血絲，更還有別針，且別針竟然還是打開的狀態。

許維恩、王家梁幫女兒催吐，忒忒吐出別針。（圖／翻攝自許維恩臉書）

之後雖女兒的氣色漸漸好轉，但許維恩仍堅持帶她到醫院做檢查，所幸沒有大礙；但她心裡十分自責「爸比和媽咪真的很不小心，差點以為要失去你了，頓時覺得我們真的做父母的好失敗，沒有照顧好你，讓你差點丟了小命」在確定女兒喉嚨沒有嚴重割傷的當下夫妻倆才放心「這個經歷過程實在太可怕了，爸比、媽咪好對不起你，真的沒有做好爸媽的責任，好愧疚、好心疼」。

尤其許維恩PO出的照片中，呈現開啟狀態的黑色小別針，讓網友驚呼「嚇死人了！」眾人心疼忒忒，更慶幸寶寶平安無事。不過也有很多粉絲同時分享，「哈姆立克法真的很有用！」建議大家一定要學一下。