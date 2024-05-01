張韶涵、王心凌雨中演唱會「只唱4首歌」粉絲不滿被詐騙怒喊退票

資深歌手許美靜日前在南京舉辦演唱會，由於經典曲目都交由樂隊老師代唱，加上與粉絲頻繁互動，整場演唱會只唱30分鐘，讓現場觀眾不滿大喊退票。沒想到類似事件再度上演，以王心凌和張韶涵為主軸的演唱會，兩人竟然各自只唱了4首歌，加上台下粉絲淋了3小時的雨，認為演唱會根本是詐騙，紛紛要求退票。

大陸江蘇昆山市舉辦的「時光演唱會」，主要強打張韶涵、王心凌以及李健三組歌手。雖然主辦單位表示，3人演出總計長達2小時，不過根據現場觀眾表示，王心凌和張韶涵都只唱4首歌，李健則是唱了7首，其餘時間則由不知名的歌手和樂團撐場，讓在場觀眾十分傻眼。

「時光演唱會」以李健、張韶涵、王心凌為主打，不過多半時間都是由不知名歌手演出。（圖／微博）

此外，由於現場音響設備太差，導致張韶涵和李健演唱時，因為機器故障的緣故，必須重新演唱一遍。加上當時雨勢不斷，除了歌手必須撐傘開唱，現場觀眾更是足足淋了3小時的暴雨，種種原因讓所有人認為演唱會根本像是詐騙，紛紛怒吼要求退票。

由於近來天公不作美，許多歌手開唱時紛紛「雨神同行」，像是蔡依林日前在溫州開唱，唱到一半時忽然下起傾盆大雨，不過她沒有撐傘或躲雨，仍舊繼續演唱，甚至陪同歌迷一起淋雨，可以說是相當敬業。另外，五月天昨(30日)在香港舉行演唱會，也因為天文台發出雷暴警告，因此唱到尾聲時，突然宣布取消演出，並改由在粉專直播進行「線上安可」。