小編今（1）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美兩大AI巨頭美超微及超微稍早公布最新財報後，盤後股價分別暴跌12％、8%，明（2日）台股開盤相關概念股恐剉咧等。

護國神山台積電首季美元營收年增近13％，單季每股稅後純益（EPS）8.7元，寫下同期新高，業績表現優於預期，法人普遍認為，全球科技大廠全力搶攻AI商機的軍備競賽帶動下，有利台積電訂單能見度提高，且台積電先前發布營運財測目標，第二季仍將維持成長趨勢，樂觀期待台積電5月營收可望維持增溫軌跡。

【1】AI軍備賽開打 台積5月營收不看淡

時序進入第二季，電子產業傳統淡季來臨，惟去年人工智慧加速器晶片需求爆發，帶動先進製程乃至先進封裝產能吃緊，特別是美系四大雲端服務供應商（CSP）力拚算力領先，持續擴大投注資本支出，能見度甚至拉高至2025年，不論輝達、超微、英特爾所推出新世代超級晶片或科技大廠客製化晶片（ASIC），身處全球AI供應鏈最上游的台積電，勢必連帶受惠，台積電第一季高效能運算比重衝高達46％，智慧型手機占比則回弱至38％，已見AI應用填補消費性產品低谷的實力。

【2】2,100億 金控大配息 歷年次高

盡力發出近300億元現金。國泰金控30日公布股利政策，每股將配發2元現金股利，若以30日收盤價50.5元計算，股息殖利率達3.96％，可列入金控前段班，國泰金今年現金股利配發率拉高到61.7％，是其近12年來最高配發率，亦即已「用全力」滿足投資人的期望。

【3】台幣Q1貶近4趴 壽險最匯賺

新台幣首季重貶近4％，壽險業進補，首季國外投資若完全不避險，兌換利益將高達5,443億元，創史上同期新高，帶動壽險首季稅前獲利上攻到960億元。

【4】亞洲今年經濟成長 IMF上修至4.5％

國際貨幣基金（IMF）30日上修亞洲2024年經濟成長預測至4.5％，較前次預估調升0.3個百分點，並同時上修台灣和中國大陸的成長預測，預估台灣擴張3.1％，大陸成長4.6％。

【5】首季全球黃金需求 8年新高

世界黃金協會（WGC）最新報告顯示，全球央行持續增加黃金儲備，加上場外交易（OTC）買盤推動，今年第一季全球黃金需求成長創下8年新高紀錄。

強勁的市場需求刺激第一季平均金價攀升至每盎司2,070美元，較去年同期激增10％，並較前季攀升5％。紐約6月期金在4月12日升抵每盎司2,448.8美元歷史新高水準，今年來累計大漲11％。