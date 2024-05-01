中部某國立大學一名男助理教授，遭男學生指控不僅撫摸小腿及腹肌，還提出選擇題要學生挑選，「通過學業」或是「當女朋友」，並在耳邊輕呼「你的腳踝好性感，好想射在上面」。甚至還強逼學生到家撫摸腹肌並強行脫褲。學生事後面臨崩潰向班導師求救，校方調查後，認定教授構成性騷擾予以解聘。但教授提起訴訟請求撤銷處分，台中高等行政法院及最高行政法院都認定解聘處分於法有據，教授敗訴確定。

根據判決書，2018年12月某日，教授邀他用餐時，教授直接開出4個條件讓他挑選，包括：學分讓他過、這堂課當掉、找課餘時間補習，及跟他交往。男大生現場直接拒絕，強調「我只和女生交往」；但教授竟摸他的腳踝和膝蓋，挑逗他說「腳踝好性感，好想射在上面」。

小明更控訴，又有一次助理教授與大家聚餐後，要求他到家中，但遭到經小明多次拒絕，經教授多次懇求，小明不得已只好去坐一下。未料教授突伸腳上下摩擦他的小腿，接著主動伸手掀的衣服，摸腹肌。還問「你是不是不愛我？讓小明嚇得連番拒絕。

但教授未停手，還問小明「有沒有人魚線？」並拉下小明褲子到大腿處，嚇得他立刻將教授手打掉，藉機逃離教授住處，事後為此還連續連連惡夢，事後真的無法忍受，才跟班導師講。

校方召開性平會調查後，認定此教授構成性騒擾，事後校評會也決議將教授解聘。教授提申訴遭駁回，於是向法院提起行政訴訟

台中高等行政法院認為，校方性平會調查完整，建議將教授解聘，讓校方最後做成處分並無違誤。教授不服上訴。最高行政法院認為中高行判決無誤，認事用法無疑義，判決駁回上訴，全案確定。