昨傍晚鋒面接近開始變天，氣象粉專今凌晨表示，鋒面前緣的線狀對流系統已經來到中部外海，澎湖進入雷雨搖滾區。今受鋒面影響，各地都有陣雨或雷雨，西半部及宜花地區有短延時強降雨，留意瞬間大雨伴隨強陣風；北部明顯轉涼，昨白天高溫34度，今天剩下24度，降幅達10度。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」凌晨發文表示，鋒面前緣的線狀對流系統已經來到中部外海，澎湖進入搖滾區，注意強風、雷擊、大雨；凌晨到白天鋒面陸續通過期間，西半部沿岸應防範劇烈天氣。

粉專今天一早發文表示，今鋒面通過，各地天氣不穩定，全天都有短暫陣雨或雷雨，也要小心瞬間大雨及強陣風；氣象署表示，今各地易出現對流性降雨，西半部、宜花地區有短延時強降雨。

氣溫方面，因雲雨偏多且有涼空氣南下，北部明顯轉涼，白天高溫只有23至25度，早晚低溫21度；昨天北部高溫達34度，今天降了約10度。

粉專表示，周五（3日）東北季風逐漸減弱，水氣仍偏多，各地還是有局部短暫陣雨機率，但下雨範圍及強度逐漸趨緩，氣溫也會回升；周末（4、5日）期間水氣較少，迎風面東半部雲量偏多、有局部短暫陣雨，午後西半部山區可能有局部短暫雷陣雨。