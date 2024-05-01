梁姓男子經常在北市文山區某公園出沒，去年12月見1名男童獨自在公園內遊玩，竟上前抓住男童壓制，男童驚嚇之餘，想要掙脫，緊急出腳踢他，反遭梁捉住腳踝後，伸手摸抓男童下體，男童受驚大聲呼救，男童母親聽聞兒子求救聲趕至，並報警逮捕「摸鳥狼」梁男，台北地檢署已依《刑法》對未滿14歲之人強制猥褻罪起訴梁男。

檢方調查，去年12月間，58歲的梁男見13歲的男童獨自在北市文山區的某公園內遊玩，藉故站在男童身後，先出手抓住男童雙手往後壓制。男童欲掙脫遂以右腳反踢梁男，但因年幼無法踢到梁男。

梁男見狀，反而以右手抓住男童右腳腳踝，再以左手摸抓男童生殖器，男童驚嚇不己，大聲尖叫，男童母親聽見兒子的慘叫及求救聲，趕到現場，梁男這才放開男童。

男童母親高聲質問梁男「對我兒子做什麼？」梁男辯稱「只是在跟小朋友玩」，但男童向母親說，梁男已多次在公園內對他上下其手，甚至摸他小雞雞，男童母親聞言立即報警，但梁男並未立即離去，還在公園閒晃，警方趕到逮捕梁男，案經台北市婦幼警察隊移送偵辦。

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