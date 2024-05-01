一名女網友拍片分享台大醫師的國考筆記，超精美的內容引起上千人討論，筆記的文字排列整齊，還配有超詳細寫實的器官手繪圖，讓原PO看了深受震撼，也引起網友討論，不少人看呆直呼「太強了，好想買！」但也有同為醫學系的網友認為，每個人讀書方法不同，他從沒寫筆記、成績也不錯，因此不是做精美筆記就能念好書，大家不要搞錯了，找到適合自己的方式最重要。

一名女網友在Dcard上分享，最近拍影片開箱台大醫師的國考筆記，翻開讓她覺得很震撼，每一頁都很精美，文字筆跡工整，還手繪各種器官的圖片，有些看起來就像課本影印出來的一樣，甚至連骨頭的陰影都有，感覺醫師的素描能力超強，真的太厲害了。

超狂筆記引起網友討論，「這太強了」、「也許這就是為何我們該讓最會讀書的一群人讀醫學」、「太神了，好漂亮的筆記」、「還以為現在的學生都改用平板作筆記了，感覺紙本的筆記很費時」、「看了都想買了」、「是不是唸醫學系也要有點繪畫天份」、「這種筆記已經是時代的眼淚了吧！」

另有同是醫學系的網友表示，其實多數念醫學系的學生，都會做差不多的筆記；也有念醫學系的網友透露，不是會做筆記就會讀書，他從大一念醫學系到現在開始當住院醫師，幾乎都沒有做筆記，但成績也都不錯，只能說找到合適的讀書方法更重要，希望大家不要誤以為做精美筆記才會讀好書。