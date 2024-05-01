（1123更新）CNN報導，紐約市警察局於當地時間30日深夜11時左右（台灣時間1日上午11時）表示，警方已經完成「漢密爾頓大樓」的清場行動，沒有人員受傷。
（1027更新）哥大校長夏費克也表示，已經授權紐約市警察駐守校園至5月17日。
（1025更新）哥大校長夏費克（Nemat Minouche Shafik）也發信稱，儘管佔領大樓的人士包含學生，但是由與哥大無關的人士帶頭。
（1020更新）哥倫比亞大學發布聲明，稱遺憾示威人士升高情勢，校方在得知漢密爾頓大樓遭到佔領、破壞、封鎖後，「我們別無選擇」。哥大也稱，帶領抗議團體占領大樓的並非哥大人士。
（1002更新）美國國家廣播公司新聞網報導，在數百警力抵達哥大前，紐約市警方30日晚間在記者會上預告，占領「漢密爾頓大樓」的抗議人士將被控三級竊盜罪、刑事損害及非法入侵等罪名。在校內紮營抗議的人士將被控非法入侵、妨害治安等罪名。
（0953更新）《紐約時報》、CNN、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）等報導，紐約警察開始在校園內逮捕學生及抗議人士，好幾名抗議人士在「漢密爾頓大樓」外被捕，CNN目擊哥大約有數十人被捕，穿著防爆裝備的警察將抗議人士送上車，抗議人士的雙手似乎被束線綑綁。
（0937更新）畫面顯示，警方利用梯子從2樓強行進入「漢密爾頓大樓」。
（0920更新）CNN報導，紐約時間30日晚間9時左右（台灣時間1日上午9時），稍早在哥倫比亞大學外戒備的數百名紐約警察已開始進入校園。CNN引述消息人士指出，紐約市警察局接獲哥大通知，授權警方進入校園。
美國哥倫比亞大學（Columbia University）挺巴勒斯坦的示威行動愈趨激烈，數十名抗議人士昨（30）日占領校內學術大樓「漢密爾頓大樓」（Hamilton Hall），並在窗戶上掛上「解放巴勒斯坦」、「起義」標語的橫幅。哥大警告將對占領學生開除學籍，目前已有數百名紐約警察抵達哥大校外，警方稱，隨時準備好支援哥大。
綜合美聯社、路透社報導，在哥大宣布與校內紮營、挺巴人士的談判陷入僵局、並且祭出停學處分之後，校方與學生之間的衝突持續升溫，數十名抗議人士昨日敲破窗戶，占領哥大歷史悠久的漢密爾頓大樓，抗議人士用桌椅擋住大樓入口，並在門外手牽著手形成路障，他們也在外牆掛上寫有「解放巴勒斯坦」、「起義」（Intifada）標語的橫幅。
哥大發言人班．張（Ben Chang，音譯）昨日表示，將對占領大樓的學生祭出開除學籍處分，他說，校方已經給學生和平離開、完成學業的機會，那些拒絕配合的學生已被停學，包括不得進入學術區域，畢業生也沒有資格畢業。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前已有數百名紐約市警局戰略反應小組（Strategic Response Group）的員警抵達哥大校外預備，紐約市警局局長卡班 （Edward Caban）表示，警方尚未接獲哥大提出支援要求，但警方持續與校方保持聯繫，「只要他們需要，我們隨時準備好提供支援」。
副局長多特里（Kaz Daughtry）表示，預期員警進入校園後將遭到水瓶、桌椅伺候，他稱屆時警方的因應行動將不會出現任何事件。
抗議人士占領學校大樓也引發美國總統拜登關注，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）昨日表示，拜登認為學生占領學術大樓的行徑「絕對不是正確的途徑」，也並非和平抗議；紐約州長侯可（Kathy Hochul）也撂重話，誓言占領者將承擔責任。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。