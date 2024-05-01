紐約警方進入哥倫比亞大學最新畫面。

（1123更新）CNN報導，紐約市警察局於當地時間30日深夜11時左右（台灣時間1日上午11時）表示，警方已經完成「漢密爾頓大樓」的清場行動，沒有人員受傷。

（1027更新）哥大校長夏費克也表示，已經授權紐約市警察駐守校園至5月17日。

（1025更新）哥大校長夏費克（Nemat Minouche Shafik）也發信稱，儘管佔領大樓的人士包含學生，但是由與哥大無關的人士帶頭。

"Police being here doesn't mean we lost...it means we won in the most glorious way possible. This university offered us an empty deal. We did not concede. We did not fall for their bribes"



Columbia University encampment protester speaks on NYPD's invasion on students. pic.twitter.com/kX8ZONWbXJ — BreakThrough News (@BTnewsroom) May 1, 2024

（1020更新）哥倫比亞大學發布聲明，稱遺憾示威人士升高情勢，校方在得知漢密爾頓大樓遭到佔領、破壞、封鎖後，「我們別無選擇」。哥大也稱，帶領抗議團體占領大樓的並非哥大人士。

（1002更新）美國國家廣播公司新聞網報導，在數百警力抵達哥大前，紐約市警方30日晚間在記者會上預告，占領「漢密爾頓大樓」的抗議人士將被控三級竊盜罪、刑事損害及非法入侵等罪名。在校內紮營抗議的人士將被控非法入侵、妨害治安等罪名。

With police on campus just below, a protester at Columbia University is waving the Palestinian flag as officers try to secure the scene outside Hamilton Hall, where protesters have locked themselves inside. pic.twitter.com/MglIFX5I5y — Omar Jimenez (@OmarJimenez) May 1, 2024

（0953更新）《紐約時報》、CNN、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）等報導，紐約警察開始在校園內逮捕學生及抗議人士，好幾名抗議人士在「漢密爾頓大樓」外被捕，CNN目擊哥大約有數十人被捕，穿著防爆裝備的警察將抗議人士送上車，抗議人士的雙手似乎被束線綑綁。

紐約市警察逮捕哥大抗議人士。（圖／路透社）

（0937更新）畫面顯示，警方利用梯子從2樓強行進入「漢密爾頓大樓」。

紐約市警察利用電動梯進入「漢密爾頓大樓」（Hamilton Hall）。（圖／路透社）

（0920更新）CNN報導，紐約時間30日晚間9時左右（台灣時間1日上午9時），稍早在哥倫比亞大學外戒備的數百名紐約警察已開始進入校園。CNN引述消息人士指出，紐約市警察局接獲哥大通知，授權警方進入校園。

抗議人士在「漢密爾頓大樓」外掛上「欣德大樓」（Hind’s Hall）標語，將大樓重新命名為「欣德大樓」。欣德（Hind Rajab）是在以哈戰爭中喪命的六歲女孩。（圖／美聯社）

美國哥倫比亞大學（Columbia University）挺巴勒斯坦的示威行動愈趨激烈，數十名抗議人士昨（30）日占領校內學術大樓「漢密爾頓大樓」（Hamilton Hall），並在窗戶上掛上「解放巴勒斯坦」、「起義」標語的橫幅。哥大警告將對占領學生開除學籍，目前已有數百名紐約警察抵達哥大校外，警方稱，隨時準備好支援哥大。

占領哥倫比亞大學「漢密爾頓大樓」（Hamilton Hall）的抗議人士用桌椅擋住大樓入口。（圖／美聯社）

綜合美聯社、路透社報導，在哥大宣布與校內紮營、挺巴人士的談判陷入僵局、並且祭出停學處分之後，校方與學生之間的衝突持續升溫，數十名抗議人士昨日敲破窗戶，占領哥大歷史悠久的漢密爾頓大樓，抗議人士用桌椅擋住大樓入口，並在門外手牽著手形成路障，他們也在外牆掛上寫有「解放巴勒斯坦」、「起義」（Intifada）標語的橫幅。

數十名挺巴人士30日占領哥倫比亞大學「漢密爾頓大樓」（Hamilton Hall）。

哥大發言人班．張（Ben Chang，音譯）昨日表示，將對占領大樓的學生祭出開除學籍處分，他說，校方已經給學生和平離開、完成學業的機會，那些拒絕配合的學生已被停學，包括不得進入學術區域，畢業生也沒有資格畢業。

數十名挺巴人士30日占領哥倫比亞大學「漢密爾頓大樓」（Hamilton Hall）。（圖／美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前已有數百名紐約市警局戰略反應小組（Strategic Response Group）的員警抵達哥大校外預備，紐約市警局局長卡班 （Edward Caban）表示，警方尚未接獲哥大提出支援要求，但警方持續與校方保持聯繫，「只要他們需要，我們隨時準備好提供支援」。

數十名挺巴人士30日占領哥倫比亞大學「漢密爾頓大樓」（Hamilton Hall），紐約市出動數百員警到哥大校園外戒備。

副局長多特里（Kaz Daughtry）表示，預期員警進入校園後將遭到水瓶、桌椅伺候，他稱屆時警方的因應行動將不會出現任何事件。

占領哥倫比亞大學「漢密爾頓大樓」（Hamilton Hall）的抗議人士在外牆掛上「解放巴勒斯坦」的標語。（圖／美聯社）

抗議人士占領學校大樓也引發美國總統拜登關注，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）昨日表示，拜登認為學生占領學術大樓的行徑「絕對不是正確的途徑」，也並非和平抗議；紐約州長侯可（Kathy Hochul）也撂重話，誓言占領者將承擔責任。