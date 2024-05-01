金曲台語歌后詹雅雯今年2月突開直播痛訴遭到性騷擾，公開點名一位劉姓男子「歐吉桑你已經幾歲了？你知道丟臉嗎？請你自重，為你自己留點面子。」事隔2個多月，一名劉男在臉書公開道歉，詹雅雯轉發其貼文，接受歉意。詹雅雯經紀人1日澄清：「因為時常留言，影響到大家，我們有與這位劉先生談過，所以他發了這樣的道歉文。」事實上跟性騷擾案沒有關聯。

詹雅雯2月在直播表示，自己長達半年以來，一直被劉姓男子性騷擾，還收到很多猥褻的照片，警告劉男如果再犯，不排除提告。而過了2個多月，一名劉男在臉書公開認錯，承認多次在詹雅雯的直播中用了不雅、非客觀事實的評論字眼，「我的言辭不應該影響到您的直播，也不應該給您和其他粉絲帶來心理上的任何不適。」而這名劉男是涉及用不雅字眼、激動言詞霸凌詹雅雯，但不是性騷擾的當事人，只是剛好都姓劉。

詹雅雯轉發劉男的道歉聲明。（圖／詹雅雯 Y.W臉書）

劉男誠心向詹雅雯道歉，保證未來會更加謹言慎行，絕對不會再對詹雅雯和其他人做出不理智的謾罵行為，也感謝詹雅雯願意給他道歉的機會。過了約一個禮拜，詹雅雯公開轉發劉男的道歉聲明，表示願意接受對方的歉意。

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