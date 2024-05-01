立法院4月30日通過凍漲電價提案，在這之前，朝野雙方曾就此議題進行協商，期間國民黨立院黨團總召傅崐萁和民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤因發言問題爆發激烈口角，導致主持會議的立法院長韓國瑜介入，喊話「大家都閉嘴」。對此，國民黨立委羅智強指出，韓國瑜昨天的表現相當帥氣，更打臉了柯建銘，還想黑韓的人最好趁早閉嘴，否則，將被他優異的表現一再打臉。

羅智強今在臉書發文表示，昨天朝野協商時，民進黨立委洪申翰到場要發言，遭到傅崐萁反對，柯建銘因此質疑，韓國瑜不讓洪發言，但韓堅定表示，之前各黨團已達成共識，朝野協商由黨團三長代表，洪並非黨團三長，因此無法讓他發言，最後柯自知理虧，只好請洪離開。

羅智強認為，韓國瑜打臉了柯建銘，因在先前的政黨協商，柯同樣以非黨團三長為由，不讓民眾黨立委陳昭姿發言。他並指出，韓國瑜雖然在上任前被綠營唱衰不適任，上任後又被抹黑，但從這次宣布建立朝野協商由黨團三長參與的慣例可看出，韓不僅有為有守、擇善固執，更公正中立、以理服人，樹立國會議長新典範。

最後，羅智強也嗆聲，還想黑韓的人最好趁早閉嘴，否則將像柯建銘、吳思瑤一樣，被韓的優異表現一再打臉。許多網友也在羅智強的貼文留言表示，「邪不勝正是千古不變的定律」、「國會展現新氣象，真的好紓壓」、「很慶幸終於看到立法院像個樣了」、「這個臉打得好」。