外帶便當常用紙餐盒盛裝，但若沒吃完，別直接用微波爐加熱，營養師彭逸珊表示，紙餐盒內膜與大部分塑膠袋，屬於第4類LDPE塑膠材質，耐熱溫度僅在攝氏70~90度，用於微波或裝入滾燙的鍋燒意麵，有可能會溶出塑化劑，只有5號PP材質的塑膠容器，才能耐攝氏百度高溫，可用於微波。

彭逸珊在臉書「愛健康營養師 珊珊」PO文指出，塑膠可分成1至6類，無法納入的則是第7類，這其中只有5號PP材質者，才能用於微波加熱，要特別注意的是保鮮膜，一般耐熱溫度只有到攝氏60至80度，除非產品有特別註名可微波千萬不要直接接觸食物、拿去微波。

彭逸珊指，平常超商的微波食品多使用第5類PP，可微波3至5分鐘、耐熱溫度也相對高；咖啡外帶杯蓋，也大多是第5類PP；紙盒內膜與大部分塑膠袋是第4類LDPE，耐熱溫度僅攝氏70~90度，滾燙的火鍋、鍋燒意麵等食物外帶盛裝入內時，很有可能會超出耐熱溫度。

避免塑膠毒害，大家一定要認識容器底部的「塑膠分類編號」，1至7的數字代表的是不同塑膠材質的回收編號，不同塑膠材質有不同耐熱溫度、耐酸鹼度。以下為塑膠容器分類。

■第1類聚乙烯（PET）：耐熱溫度攝氏60至85度，不可微波。常見容器有寶特瓶、食用油瓶。

■第2類高密度聚乙烯（HDPE）：耐熱溫度攝氏90至110度，不可微波，比較耐酸、鹼與油脂。常見容器有牛奶瓶、優酪乳瓶。

■第3類聚氯乙烯（PVC）：耐熱溫度攝氏60至80度，不可微波，遇熱、油，可能釋出塑化劑，不可直接接觸食物。常見容器有保鮮膜、雞蛋盒。

■第4類低密度聚乙烯（LDPE）：耐熱溫度攝氏70至90度，不可微波，耐酸、鹼，但不耐高溫。常見容器有塑膠袋、紙盒內膜。

■第5類聚丙烯（PP）：耐熱溫度攝氏100至140度，可微波3至5分鐘，需注意是否有註明是可微波容器。常見容器有保鮮盒。

■第6類聚苯乙烯（PS）：耐熱溫度攝氏70至90度，不可微波，只適合盛裝無油脂的冷食。常見容器有養樂多、保麗龍。

■第7類：泛指無法納入分類的塑膠容器。

彭逸珊指，雖然塑膠製品的相關耐熱度與注意事項如上述所寫，但她自己還是會盡量避塑膠容器，一來環保二來避免塑化劑等未知的物質溶出，也鼓勵大家盡量使用環保餐具、容器。