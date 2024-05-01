電動車大廠特斯拉裁員10%，受影響的層面相當廣泛，如今傳出超級充電團隊全都被砍光，引發市場高度關注，網路上也出現許多討論，尤其過去特斯拉靠著建置超級充電站獲利豐碩，是公司重要業務，此舉恐暗示公司政策出現劇變。

綜合外媒報導，特斯拉為了發展電動車業務，從擴充超級充電站的普及度著手，向其他汽車大廠開放其充電樁與插頭，包括福特、通用汽車及大眾汽車等廠商都使用特斯拉的充電標準。

就連近期特斯拉銷售量與獲利下滑之際，超級充電業務是今年第一季少數出現成長的領域，因此，超級充電團隊「滅團」的消息讓不少人相當震驚。

特斯拉戰略充電項目負責人William Jameson驚呼裁員是真的，還向其他車廠喊話「這次特斯拉裁員，為電動車產業提供一個獨特機會，可以充分利用新的人才與專業知識。」充電業務高級經理George Bahadue也提到自己被解僱，「這對超級充電團隊來說，不是結束，而是新的開始。」

對此，馬斯克僅強調，特斯拉仍致力於超級充電，只是設立新充電站的步調會比較緩慢，將注意力放在現有設施的營運與擴張。特斯拉裁掉核心團隊引爆熱議，就連馬斯克在最新一次的財務會議上，隻字未提充電與超級充電業務也被拿出來討論。