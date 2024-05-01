新竹縣寶山鄉雙胞胎出生率高，鄉公所去年將雙胞胎生育補助金從5萬元提升至10萬元後，鄉長邱振瑋宣布5月1日起生育獎勵金加碼，第一胎1萬元增為2萬元、第二胎3萬元、第三胎以上每胎5萬元，造福鄉內生育新生兒的父母，期藉此提高寶山鄉的生育率。

邱振瑋說，寶山鄉近10年平均新生兒出生人口為98名，平均生育率為6.75％，但這2年新生兒出生人口低於近10年平均，分別為2022年73名、2023年93名，今年龍年按照以往結婚夫妻都喜歡生龍子龍女，但截至4月底新生兒31名，出生率並不是很高。

邱振瑋指寶山鄉戶籍人口有1萬4500人，因距離新竹市很近，因就學和工作住寶山不在籍也有1萬多人，隨著台積電寶山一、二期的開發，社區大樓和高級住宅也陸續興建，將能吸引不少科技人遷住寶山鄉，預計5年內會超過6千戶。

邱振瑋說，為支持年輕夫婦計畫生育，因此提高生育獎勵金，以減輕年輕爸媽工作及經濟上的壓力，讓大家敢生、能養，促進寶山鄉人口增加及提高生育率。

寶山鄉5月1日以後出生的新生兒，父母雙方或一方設籍寶山鄉連續滿1年以上，新生兒出生入籍登記後1個月內，申請人可持身分證、印章、申請人寶山鄉農會存摺（非鄉農會存摺者需扣匯費）及戶籍謄本向寶山鄉公所提出申請生育獎勵金。

邱振瑋並指出，縣內低收、中低收入戶、罕見疾病及重大傷病患等4類對象的嬰幼兒，衛生局從1日起有免費口服輪狀病毒疫苗2劑型的服務，每名嬰兒的家長能省下至少5000元的接種費用，公所研擬明年編列接種輪狀疫苗補助預算，與爸媽站同一陣線，讓全鄉幼兒受惠。