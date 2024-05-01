今（1日）是一年一度的勞動節，民眾黨主席柯文哲到黨部體驗一日客服人員，當得知「說錯話」時候，黨部客服電話量增加時，他直回「我每天說錯話，那怎麼辦？」當聽完同仁答案後，則是忍不住說「辛苦大家、我害了大家」。

柯文哲在YouTube節目「柯P揪時在」裡，擔任一日黨部客服人員，接聽陳情電話、回覆黨員信件，也從同仁口中得知，「主席說錯話的時候客服電話會變多」，因此他說，第一線黨工同仁工作量相當多，也很辛苦，每天要應付很多訊息，還要兼顧大家情緒，「謾罵電話也不少」，因此承諾「會減少講話被攻擊的機會」。

另外，柯文哲也指出，51勞動節很奇怪，補習班老師算勞工，所以補習班放假，學校老師繼續上課，然後父母是勞工的，不用去上班，但小孩要去上課，呼籲勞動節、教師節要放假就全部的人都放，盼今年可以修法完畢，盡快解決有人放假、有人不放假的「製造社會困擾」狀況。