《韓股》韓國股市1日休市 09:072024/05/01 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢勞動節，韓股5月1日休市，2日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《日股》日本股市29日休市 《港股》勞動節 港股休市 五一休市逢美重要數據公布 台指期觀望 #韓股 #休市 #韓國股市 #1日 #適逢 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 冠軍5／2恢復普通交易方法 21:292024/04/29 財經 《韓股》美股報喜 韓股漲0.8% 11:582024/04/29 財經 《金融》越企獲利動能轉佳 NVIDIA再投資越南2億美元 08:482024/04/30 財經 觀光股小漲 長榮航、華航彈逾2％ 台股勁揚超過240點 09:042024/04/29 財經 五股觀音坑溪橋重建進度超前 最快11月底開放通行 15:132024/04/29 寶島 日圓貶破160！市場緊盯日銀是否出手 10:382024/04/29 財經 《韓股》電池、化工齊衝 韓股收高1.17% 15:382024/04/29 財經 國道掉貨櫃釀1死！外包駕駛逃1天落網了 02:532024/04/27 社會 《台北股市》520行情VS.五窮六絕 歷史經驗勝負看過來 09:482024/04/29 財經 日深山「十字焦屍案」再逮2嫌 驚見超活躍童星 12:352024/05/01 國際 中信金罕見飆漲停！逾5％現金殖利率助攻 54萬股東嗨爆 11:282024/04/29 財經 台股不便宜！專家仍喊「這類股票」有成長空間 細節曝光 12:232024/04/30 財經 《國際經濟》台股外資大逃亡 AI神山失寵、「韓國之光」贏在便宜 11:082024/04/30 財經 《金融》上周外資買超台股4.52億美元 亞股之冠 16:182024/04/29 財經 凱基證尋找少年股神 模擬交易校園爭霸賽開打 12:272024/04/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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