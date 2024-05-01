《港股》勞動節 港股休市 09:072024/05/01 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港周三(5月1日)適逢勞動節，港股休市一日。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《韓股》韓國股市1日休市 五一休市逢美重要數據公布 台指期觀望 《日股》日本股市29日休市 #勞動節 #港股 #休市 #5月1日 #適逢 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東首推職人影像展 百工51變身電影大明星 15:232024/05/01 寶島 《港股》恆指小漲 歐舒丹復牌彈10% 10:382024/04/30 財經 「試用期法制化」遭綠抹強迫低薪 牛煦庭：不可能發生 16:592024/04/30 政治 莫凡新五一勞動節推新歌 化身「音樂勞工」為全天下勞工而唱 15:092024/05/01 娛樂 五一勞動節交大隊長送「實用好物」 職工直呼好暖心 11:542024/05/01 生活 台股開盤小漲20點 台積電撐盤漲2元 09:012024/04/30 財經 宜蘭教師假日出勤將有加班費 最快明年可上路 15:562024/05/01 寶島 勞動節高虹安簽職安宣言 提高職災慰問金放寬限制 11:192024/05/01 生活 只有1天！勞動節7-ELEVEn咖啡買7送7 全家買3送3 09:572024/05/01 生活 勞團五一上街頭高喊「還我七天假」 綠委回應了 15:532024/05/01 生活 全市22家美食休閒業相挺 台南95萬勞工消費享勞動節優惠方案 13:382024/04/29 寶島 五一勞工上街頭！憂勞基法再修惡 年金遭砍難養老 13:492024/05/01 生活 五一勞動節 新北藍議員籲賴政府回應侯友宜三大勞工政策訴求 12:202024/05/01 政治 獨家》勞動節上班停車卻採假日費率 盼新北統一平假日認定標準 13:532024/05/01 生活 金門表揚42位模範勞工 陳福海承諾持續改善職場環境條件 13:172024/05/01 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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