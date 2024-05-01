立法院衛環委員會明天審查《健保法》修正案，討論是否保障健保點值1點1元，8大醫護團體昨天發聲明力挺，但民團對此持質疑態度。衛福部長薛瑞元今天表示，這可能會破壞健保總額制度，需要從長計議。

準總統賴清德選前提出多項醫療政見，包括跟進藍營候選人所提的「保障點值」承諾。健保支票開出後，贏得醫界歡呼，卻也讓民間團體直皺眉、讓負責執行的衛福部苦惱。2日藍委提案修正《健保法》，點值低於1元時，就以公務預算補足至1元將進行審查。台灣醫院協會、醫學中心協會等8大醫護團體4月30日發聲明力挺修法。

究竟《健保法》修法補點值1點1元是否有機會？薛瑞元今天赴立法院衛環委員會前表示，這會破壞健保總額制度，不是說一個條文就能夠去完全處理的，會引起《健保法》各條文之間的衝突，可能要從長計議。

另外，第77屆世界衛生大會（WHA）將在5月27日起在瑞士日內瓦登場，今年WHA預計通過「大流行病公約（Pandemic Agreement）」，該協議除了會員國，也設有觀察員，薛瑞元日前表示，台灣正在努力爭取。

薛瑞元今天指出，迄今還沒收到WHA邀請函，還是會按照既定的行程和節奏來進行。他日前也投書印度媒體，呼籲支持台灣參與全球衛生事務，他說，還會繼續投書，藉由各種管道和機會都會持續進行，向裡面的國家表達訴求，希望他們能夠幫忙。