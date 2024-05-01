前台北市長柯文哲任內的北投士林科技園區T17、18地上權案，爭議持續延燒，元大人壽兩度發聲明表示，未就北士科案與北市府接觸，但有議員指出北市府有一份與元大討論北士科的會議紀錄，疑涉及偽造文書。對此，台北市議員游淑慧進一步表示，市府會議記錄是109年12月16日下午2點、元大指稱的會議是同日下午4點，時間兜不攏，「柯市府把元大騙來簽名、當人頭後，元大連會議紀錄也沒收到，讓北市府全都自己寫，那潛在投資人訪談有幾份是真的？」

針對北士科爭議，元大人壽日前發聲明稿澄清，從未就北士科與柯文哲或北市府有接觸、也未參與投標，但台北市議員許淑華指出，北市府有一份109年12月16日，由時任副秘書長林育鴻與元大集團召開的訪談紀錄，質疑涉及偽造文書。而元大人壽昨也再發聲明指出，該日應北市府邀請於下午4點抵達北市府討論「內湖數位內容創新中心BOT案」，並未涉及北士科相關議題。

游淑慧昨（4月30日）在臉書貼出元大人壽聲明、北士科第五場潛在投資人訪談簽到簿及該場會議的備忘錄，比對後指出雙方的時間點有差異，市府會議記錄寫12月16日下午2點，元大說是12月16日下午4點入府，兜不攏，「是柯市府拿元大人壽來當人頭，還是元大人壽一直說謊？」她也忍不住懷疑，「其他潛在投資人訪談的真實性如何？如果元大真沒有和柯市府討論過北士科案，那號稱元大人壽訪談記錄的內容怎麼掰出來了？元大是被拐來簽名的嗎？」

游淑慧也說明，「內湖數位內容創新中心BOT案」於109年6月辦理第一次招商，只有元大遞件申請，資格審查合格但最後流標，同年12月15日元大接獲北市府通知流標，請元大12月16日到府進行內部會議。合理推測該場會議，元大有出席的但談的不是北士科，而是內湖數位創新中心的BOT案。

游也質疑，「為什麼市府提供元大簽到的表格確是北士科案？那元大真正談的記錄在呢？後來由副祕書長辦公室蓋章發出的會議記錄內容又是從哪來？該相信誰，柯文哲要不要自己出來說明？」

游淑慧昨也在政論節目《關鍵時刻》直言是「家門不幸」，她也不相信市府公務員會造假，但這不僅是造假，還是設圈套給廠商，用內湖那塊地為由找元大來談，卻把簽到表改成北士科，騙到元大簽名後，會議主持人、時任府副祕林育鴻自己卻沒簽名，且元大被來騙簽名、被當人頭後，連會議紀錄也沒收到，讓北市府全都自己寫，「所謂14份潛在投資人訪談有幾份是真的？訪談建議又是怎麼掰出來的？」

針對柯市府時期的北士科爭議延燒，元大人壽昨發聲明，兩名人員曾在109年12月16日應台北市政府產業發展局邀請，於下午4時抵達市政府大樓，討論「內湖數位內容創新中心BOT案」，聲明人參與會議當時應有簽到，但並未留意簽到簿表頭記載，事後也未曾收到任何會議紀錄。該次會面聲明人僅與北市府官員討論「內湖數位內容創新中心BOT案」，並未涉及「台北市北投士林科技園區T16、T17、T18地上權標案」相關議題。