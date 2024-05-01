一名張姓男子前年與友人相約至墾丁遊玩，不過他在體驗沙灘車時偶然瞥見漂亮人妻，竟色心大起，直接跳車並衝向女子將她拉入懷裡還膽大襲胸。人夫出手見狀制止，張男卻未反嗆「她才是我老婆」。人夫暴怒找來友人將張男當場痛扁。屏東地院審理，依強制猥褻罪，判處張男10月有期徒刑，至於其他涉案人則依共同犯傷害罪，個別判處拘役45天、拘役55天。

判決指出，張男於2022年7月19日撒上午與友人前往墾丁遊玩，原正坐在沙灘車上，但看見身旁一名女子曉雲姿色出眾，竟直接從沙灘車跳下，跑來一把將人摟住，更於眾目睽睽下伸出鹹豬手襲胸。儘管曉雲嚇得花容失色，表現抗拒，而丈夫連忙出手制止，並一度怒斥：「這是我老婆」；未料，張男卻不甘示弱，叫囂稱：「她才是我老婆」。

曉雲的丈夫眼見妻子慘遭人揩油，難以嚥下這口惡氣，於是揪友一起暴打張男，導致張男下顎骨折，頭部多處傷勢嚴重；事發後，雙雙遭檢方起訴。

庭上，曉雲主張：「張男原本坐在沙灘車上，突然下車跑過來拉我的右手，然後抱著我，趁機襲胸，又說我是他老婆」、「我老公在旁邊制止，他還不放手，我很錯愕、很害怕…有反抗或表達不願意，但他還是一直抱住我」。

對此，張男辯解，當天不小心將曉雲錯認為朋友的妻子，並強調突襲對方胸部，或是觸碰她任何身體隱私部位，僅輕碰肩膀，且於單純的拉扯過程裡、拉住她的手，主觀上並無性騷擾。

屏東地院審理，勘驗事發時的監視畫面、張男的X光照片及醫院診斷證明，認為曉雲丈夫及其友人出手痛扁張男，雖然出於正當防衛，但卻將人打得傷勢嚴重，然超過正當防衛的範疇，因此依強制猥褻罪，判處張男10月有期徒刑，至於其他涉案人則依共同犯傷害罪，個別判處拘役45天、拘役55天。可上訴。