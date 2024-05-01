新北市長侯友宜點放起馬炮，恭請媽祖起駕。（民政局提供）

農曆3月23日是天上聖母聖誕，板橋慈惠宮依年例舉行祝壽法會，恭請媽祖遶境板橋地區，今（1）日上午廟埕前湧入大批陣頭及信眾，場面熱鬧。新北市長侯友宜前往參拜祈福，祈求媽祖保佑地方康泰、平安無災，隨後與各級民意代表點放起馬炮，恭請媽祖起駕。

侯友宜表示，板橋慈惠宮是新北市政府所在地的媽祖廟，也是全台香火鼎盛的媽祖廟之一，廟方平時熱心公益不遺餘力，今天媽祖聖誕，看到許多信眾前來參拜，代表板橋媽是非常重要的心靈寄託。「祈求壞運都去、好運都來。」近期發生許多天災，在媽祖的護佑下，大家都平安無事，祈求媽祖巡安遶境，保佑國泰民安、平安無災。

板橋慈惠宮主任委員賴春穆表示，今年媽祖聖誕適逢5月1日勞動節休假，歡迎所有信眾一起到板橋看熱鬧、為媽祖祝壽。今傍晚在巡安遶境完成後，在廟前還有「鑽轎腳」的祈福活動，參加的信眾都可以獲得經媽祖加持的發財金，限量1000份，讓大家都可得到媽祖的庇佑。

慈惠宮以具體行動實踐媽祖慈悲為懷的精神，長期熱心公益、扶助弱勢，支持板橋地區各級學校，在今年提供板橋區國中、國小總計188萬的績優學子獎助學金，嘉惠超過500名學子，讓學子在學習路上無後顧之憂。

民政局長林耀長表示，媽祖是民間重要的信仰，新北市主、陪祀媽祖的廟宇逾300間，在媽祖聖誕前後皆有舉行熱鬧的慶祝活動。汐止濟德宮於5月1日聖誕當天辦有鑽轎腳及踩街遶境，賜福所有信眾；金包里慈護宮則在5月1日晚間7點舉行歌唱晚會，邀請信眾一起在廟埕歡唱同樂，歡迎市民一起共襄盛舉。