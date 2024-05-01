全國幼教產業工會進行「公立幼兒園休假權益」調查，請特休假方面，有近1成5違法要求教保員需要自付代課費才能請假，僅不到3成的教保員是由學校付費聘代課老師，此外，特休未休完竟高達6成未依法換成薪資。

全國幼教產業工會表示，在公立幼兒園契約進用教保員身上，特別休假被忽視，部分學校將契約進用教保員特休比照教師請假規定辦理，要求教保員請假必須自付代課費、學期間不得出國等，他們的休假權益被剝奪。

全國幼教產業工會在「公立幼兒園休假權益」調查中，收回近500則回應，其中教保員請特休時，1成5要自付代課費、不到3成由學校付代課費聘請代課老師，其餘過半數為不另請代課老師，由園內人力協調，但也衍生了人情壓力，使人員不敢依法請假。

全國幼教產業工會接獲數個陳情案件皆完全無視勞基法規定，園所依據教師請假辦法要求適用勞基法的教保員請假應自付代課費；甚至有學校規定學期間不可以請假，只能在寒暑假請休，但寒暑假卻又被要求正常上班以節省延長照顧人力費用，致使教保員既無法休假又領不到相關鐘點費，根本兩面剝削。

另外有部分縣市規定園內教保服務人員請假，可由處理行政事務的增置教保員入班，但卻未想過其原有的行政職務會因入班協助導致工作無法如期完成，必須額外加班的情況下，也無加班費可申請，使此類教保員有苦說不出。

全國幼教產業工會指出，請假限制多，進而衍生出超過6成的公幼教保員被迫「特休無休完，無法換薪資，只能遞延」的問題，若再未休完就只能犧牲自己的權益，公家機關擺明帶頭違法，藐視法規。

全國幼教產業工會認為，中央及各縣市教育局（處）應編列足夠預算及建立完善人才資料庫，只要教保服務人員請假皆聘用代理人員，以免影響彼此的工作事務，變相造成情緒勒索。