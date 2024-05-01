5月星象變化頻繁，引人注目，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座5月運勢，提醒這段時間要保持警覺，傾聽內在的聲音，準備迎接即將到來的改變。請同時參考自己的太陽、上升星座。

▌牡羊座

5月發生事情時，牡羊先想好招數，儘量多出手，不要只專注於一件事，要嘗試出手並彈性調整，最終會比那些試圖掌握一件事的人得到更好的結果，即使是戀愛，也可以同時評估一些人，而不是只集中一個人。

▌金牛座

5月的金牛對於團體活動似乎有些排斥，傾向於花時間獨自做事，當你與某人或團體共事時，可能會相處不好，導致緊張的局勢和衝突，有時是你的錯誤，有時是別人阻礙了你，這可能是決定性的一擊，除非絕對必要，否則嘗試獨自完成事情。

▌雙子座

5月對雙子來說，可能是心靈成長的一個月，即使發現自己陷入困境，內心可能有更多衝突，即使這是你的初經驗，你也能做得很好，不用感到困惑，趁此機會面對過去做不到的事情，或是很難做而猶豫不決的事情，無論是工作還是人際關係都沒關係，透過積極與他人接觸，也許未來能獲得良好的回報。

▌巨蟹座

5月的巨蟹似乎勢頭強勁，尤其從4月份就進入新環境的人，無論工作還是日常生活，很可能出現大飛躍或處於初級階段，在此時期，你最好將結果保留給自己，而不是分享，保持適當的距離，不要讓別人踩到你，也不要踩到別人。

▌獅子座

對於5月的獅子來說，與他人不同的思維和行為，似乎會增加好結果，不要屈服於群體氛圍或壓力，也不要在自認正確的選擇上妥協，勇往直前直到最後，你可能會獨自獲勝，但要小心各種各樣的誘惑出現。

▌處女座

對處女來說，5月似乎是謹慎行事和做出決定的時期，現在正處於太容易接受一些事情，或者因為做一些容易的事情而放鬆警惕，而這種鬆懈可能會導致大問題，另外，你可能不知不覺說出傷害他人的話，要對自己的言行負責並小心。

▌天秤座

5月的天秤繼續受到好運眷顧，展現出穩定、有利的局面，事情按計畫進行，你能克服困難的事情或與你不熟的人建立關係，度過一段無壓力的時光，令人驚訝的是，在這種情況下存在陷阱，但透過提高注意力，能在問題發生前注意到它並採取行動避免。

▌天蠍座

5月初天蠍運氣還不錯，但似乎逐漸走下坡，如果計畫採取任何行動，最好儘早開始，因為時間越長，成功的機會就越小，上半月也可能與伴侶發生衝突，即使沒有導致分手，也會成為雙方心裡的疙瘩，當你遇到困難時，表現出互相幫助的精神是個好主意。

▌射手座

射手5月多專注於自身，對於現在的生活、工作與他人的關係，並沒有真正去反思是不是真的很好？或是有什麼地方應該改變？請開始嘗試審視現在處境， 如果目前情況有一些積壓的地方，最好立即改進，當感到不知所措時儘早採取行動，將能比平常更展現自己改變事物的能力。

▌摩羯座

5月的摩羯可能會面臨一些壓力，壓力可能來自家人、愛人、老闆或整個世界， 不是你的人際關係或生活習慣不好，而是你似乎正處於對自我期望接近的階段，不要擔心小細節，這可說是躲避壓力的秘訣，如果你擔心一切，將無法維持自己的步調。

▌水瓶座

5月水瓶會有不錯的人緣，不僅能與周圍的人良好溝通，還能積極與人建立新的關係，商務洽談進展很順利，好像認識很久了一樣，另外，當有正面意見衝突時，應該公開表達想法，這樣才不會積壓不滿，有時也要懂得當一個傾聽者，你能從別人那裡獲得意想不到的發現和領悟，並利用它們為你帶來優勢。

▌雙魚座

雙魚的5月整體運氣不錯，這將是一年中凡事取得好成績的最佳時機，你會克服困難，與他人相處融洽，腦海浮現出新的想法，感覺事情開始圍繞著你轉，即使你個性恬靜，但這個月就像打開開關一樣，你會充滿熱情，四肢自然活動，思想開始運轉。

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