膽結石是常見的消化道疾病，但其通常不易被察覺，往往都是等到疼痛就醫才發現。對此，敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅指出，膽結石一旦發作，通常會感到右上腹疼痛，而這種疼痛常發生在3個時間點，分別是剛吃完飯、空腹太久及睡覺時，務必要盡快尋求專業醫師的幫助，千萬不要拖、也不要忍。

陳榮堅在個人網站撰文表示，當出現右上腹疼痛時，要注意可能是膽結石所致。並提到這種疼痛常發生在以下3個時間點：

1、剛吃完飯時：此時膽囊會收縮排出膽汁，若有結石的話，就很容易在收縮時卡住，導致疼痛。

2、空腹太久時：膽汁是由肝臟製造分泌而來，它要儲存到膽囊，當長時間空腹會導致膽汁流動不順，易引發疼痛。

3、睡覺時：膽結石會造成膽痛，就是它剛好卡在膽囊出口的地方。而睡覺時，結石可能因翻身而滾來滾去剛好卡住，導致半夜突然被痛醒。

若有膽結石，千萬不能輕忽！陳榮堅就分享個案，一名40歲女性曾因膽結石突然發作，痛到掛2次急診，後來轉到他的門診，便告訴對方需考慮手術，但患者卻覺得當下已經不痛了，認為沒有大礙，不用手術。然而，當晚半夜4點多，陳就接到醫院來電，說該女子又因急性膽囊炎再度掛急診，最終還是被收治住院，並決定隔天進行手術。

陳榮堅表示，其實現今透過微創開膽結石手術，傷口都非常小，大幅縮短住院時間和恢復期。因此，發生問題時，應尋求專業幫助，不要諱疾忌醫，否則就像是把一顆不定時炸彈留在體內。